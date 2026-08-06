Cientos de menores vagan por las calles de Ceuta una semana después de la entrada masiva en medio del debate político

Cuando se cumple una semana de la entrada masiva de migrantes por la frontera de El Tarajal de Marruecos a Ceuta, la situación en la ciudad autónoma presenta dos realidades: por un lado, las calles del centro van volviendo a una cierta normalidad, con comercios abiertos y los vecinos volviendo a sus vidas diarias poco a poco; pero por otro, miles de migrantes aún vagan por las calles, con el foco puesto en los menores migrantes no acompañados que, principalmente en las barriadas de la periferia, permanecen solos y sin identificar.

El Gobierno de Ceuta cifra en unos 1.100 los menores migrantes que llegaron en esta entrada ilegal masiva y el Gobierno central asegura que la Policía Nacional ya ha identificado a 528 chicos y chicas que ya están a disposición de la administración de la ciudad autónoma para su tutela y acogida.

Por su condición de menores de edad no acompañados no pueden ser devueltos a Marruecos y deben ser tutelados por la comunidad a donde han llegado.

Pero otras organizaciones que trabajan en el terreno con los menores y que están elaborando censos improvisados, como la Asociación de Vecinos de El Príncipe, afirman a TVE que solo en un día han llegado a recoger datos de 2.672 migrantes menores y que aún no tienen controlados a cientos de ellos.

Situaciones de "extrema vulnerabilidad" con "niños muy pequeños" También desde la Federación Sur Acoge, otra de las organizaciones que está trabajando en Ceuta con los pequeños, José Miguel Morales asegura que desde la entrada masiva de miles de migrantes, trabajan en "recorrer las calles, identificar a los niños, acompañarles a la policía para una identificación oficial y que pasen a la tutela de la administración ceutí". Morales habla de diferentes situaciones de estos menores: "Tenemos a familias desesperadas buscando a sus hijos en Ceuta y que llaman de forma desconsolada, tenemos a niños aquí que no han podido localizar a sus padres y tenemos a niños que no quieren volver y que hablan de situaciones de violencia doméstica en casa". Estas y "otras situaciones de extrema vulnerabilidad" son las que relatan desde estas organizaciones que explican que en Ceuta vagan niños y niñas "muy muy pequeños, de entre 10 y 14 años". "Estamos hablando de infancia de verdad", afirma Morales en TVE. 02.22 min La atención de los menores migrantes en Ceuta recae en las ONG y los vecinos por la saturación de los servicios El propio presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reconoce que el número concreto de menores no acompañados no se sabe a ciencia cierta porque algunos siguen en la calle y escondidos en playas, montes y hacinados en las peores condiciones. Vivas se queja al Gobierno central de que aún no se hayan identificado todos los menores que vagan por Ceuta, mientras habla de una sobresaturación de los centros de acogida del 2.600% de su capacidad. Ceuta dice que hay entre 6.000 y 8.000 migrantes en total aún en la ciudad autónoma y el Gobierno lo rebaja a unos 2.500-3.000.

Primer colegio habilitado para los menores El Ministerio de Juventud e Infancia ha informado de que ya se ha habilitado uno de los dos colegios que solicitó para la atención de urgencia de los menores y explica que un centenar ha pasado su primera noche, la de este miércoles, allí bajo techo. Otros se reparten entre el centro de acogida de La Esperanza, la nave del Tarajal Nueva Esperanza y otros espacios habilitados. Oenegés especializadas en la protección de la infancia como Plataforma de Infancia, Fundación Raíces y Asociación Exmenas han exigido, a través de cartas dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a varios ministros, una solución para los menores y han mostrado su preocupación por la situación de las personas que permanecen en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), entre las que hay niños y adolescentes no identificados. Piden que se les garantice de forma inmediata el acceso a agua, alimentos, atención sanitaria y han mostrado su preocupación por la situación de vulnerabilidad de las niñas.