Ceuta inicia el triaje de migrantes: requisitos para las solicitudes de asilo, plazos y qué ocurre con los menores

Una semana después de la crisis migratoria en Ceuta, la Policía Nacional sigue con las labores de triaje para gestionar la situación de las miles de personas, muchas de ellas menores de edad, que accedieron desde Marruecos y que siguen deambulando por las calles, playas y bosques de la ciudad.

Este procedimiento, que anunció el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano el martes, resulta fundamental para identificar a los candidatos a solicitar el derecho de asilo y agilizar unas resoluciones ya de por sí lentas y complejas. "Los procedimientos administrativos no son colectivos, son individuales y tienen que ser muy garantistas", ha señalado en una comparecencia tras visitar la barriada del Príncipe Alfonso, lugar donde se asientan algunos de los recién llegados.

El delegado ha cifrado en "unos 2.500" los migrantes que continúan en la ciudad. El pasado 30 de julio, más de 72.000 personas llegaron a nado o a pie a Ceuta, según datos del Gobierno, de los que la gran mayoría retornó el mismo día o los siguientes tras un acuerdo con Marruecos. La entrada a España deja, además, 80 muertos en el agua en el lado español, según el Gobierno, y otros 11 fallecidos en territorio marroquí, así como divisiones políticas sobre cómo se debería haber gestionado este hecho histórico y la relación con el país vecino.

Para descongestionar las instalaciones —Ceuta acoge a más de mil personas, pese a tener la mitad de plazas— se han acelerado los traslados a la Península de personas que llevaban meses en la ciudad, liberando plazas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrante (CETI). Pérez Triano no ha concretado cuántos traslados se han efectuado, aunque ha señalado que, aproximadamente, han salido unas 50 personas. Se trata principalmente, ha detallado, de personas de origen subsahariano que cumplen los requisitos para abandonar el lugar.

El triaje, paso "fundamental" para las solicitudes El delegado del Gobierno ha explicado que, durante estos triajes, la Policía Nacional identifica a cada persona, recoge sus datos y determina si solicita protección internacional o no, aunque se desconoce el tiempo que llevará todo ello. En el caso de que sean rechazadas, "se incoarán los correspondientes expedientes de devolución" a su país de origen. Este triaje es un paso "fundamental" para "identificar vulnerabilidades", ha descrito en una entrevista al Canal 24 horas el director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, que recuerda que es "una obligación establecida en la normativa europea". "A partir de ahí, se deben habilitar recursos humanos y espacios físicos donde puedan solicitarse estas peticiones, que son un procedimiento administrativo complejo", añade. "Todo depende de que se habiliten las citas, porque en este momento están suspendidas", ha recalcado. Pérez Triano ha avanzado que, en el plazo aproximado de "un mes", el Ejecutivo prevé poner en funcionamiento un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en una nave, cuya búsqueda dice que comenzó antes de la entrada masiva ante el incremento de la presión migratoria en Ceuta. Mientras, la incertidumbre crece entre los migrantes. Un equipo de TVE ha hablado este martes con uno de ellos, Modu. Se trata de un contable senegalés de 24 años con asma, acampado en la playa tras cruzar a nado. Quiere pedir asilo en nuestro país, aunque asegura que aún no ha podido hablar con nadie que tramite su solicitud. "Salí de Senegal debido a una situación muy complicada. Recibí amenazas de muerte y fui sentenciado a prisión por razones políticas", ha relatado, todavía sobre los hombros con una de las mantas que distribuyó Cruz Roja. 01.28 min Migrantes a la espera del triaje tras la entrada de miles de personas en Ceuta

Requisitos y plazos para los solicitantes de asilo El asilo es un derecho que está contemplado en nuestra propia legislación, en el artículo 13 de la Constitución, y en tratados internacionales. "Cualquier persona que considere que está sometida a una persecución o es víctima de un conflicto armado grave puede solicitar asilo", explica Mauricio Valiente. También si hay violencia generalizada en el país, la persona teme que le obliguen a luchar en fuerzas armadas o en milicias o sufre la extorsión o amenazas de bandas criminales y no tiene la protección de las autoridades. Otros posibles candidatos son personas que hayan sido detenidas por luchar por derechos humanos, que hayan sufrido o teman sufrir torturas o que hayan sido condenadas a muerte. Por último, también se recogerá si la persona ha sufrido amenazas o discriminación por sus ideas políticas o religiosas, por su condición sexual o por pertenecer a una etnia; o si se han padecido malos tratos, mutilación genital femenina, trata o matrimonio forzoso, entre otros, informa ACNUR. España es el tercer país de la UE que más peticiones de asilo recibe y uno de los que menos concede En este proceso, lo esencial es que "se pueda acceder a él, que las personas puedan tener asistencia letrada gratuita y que se cumpla la ley", según Mauricio Valiente, ya que es un trámite complejo porque a veces no se pueden seguir "los trámites normales para evitar que la persona sea interceptada por los agentes que le persiguen". Según ACNUR, se debe pedir cita para el proceso y se le dará un documento por el cual la persona ya no puede ser devuelta a su país de origen hasta que se resuelva. Si no se habla español, se debe pedir un intérprete que será facilitado de forma gratuita. Una vez hecho esto, se le dará una nueva cita para formalizar la solicitud de asilo y realizar una entrevista sobre los motivos de la petición. "Lo que dice la normativa es que la persona tiene que hacer una declaración, por eso es tan importante la entrevista, donde pueda expresar lo que le ha sucedido", y aportar la documentación necesaria, ha resaltado. La ley establece que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) debe decidir en el plazo de un mes si la solicitud se admite o no. Si se acepta, pasará a estudiarse, lo que lleva más tiempo. Sobre si habría sanciones por la entrada irregular, el coordinador del Servicio Jurídico de CONVIVE, Jesús Tolmo, asegura en una entrevista al Canal 24 horas que "no la hay para las personas que entran irregularmente en el territorio de otro Estado con el fin de dar protección internacional".

Perfiles que llegan y qué ocurre con los nacionales de Marruecos En cuanto a los perfiles de los migrantes que permanecen en Ceuta, el director de CEAR apunta a que "muchas personas que se han quedado proceden de países subsaharianos". En concreto, enumera personas de Sudán, país sumido en un grave conflicto desde hace más de tres años, pero también de Yemen, Eritrea, Afganistán y Palestina, entre otros. También hay ciudadanos de Marruecos, pero en su caso, al no ser un territorio en guerra, deberán alegar otras razones. "Hay muchas violaciones a los derechos humanos de distintos colectivos de personas y, aunque en un porcentaje pequeño, España a veces les ha reconocido el asilo", ha afirmado Mauricio Valiente. Los subsaharianos que entraron a Ceuta huyendo del hambre y la guerra: "No es que quiera quedarme, es que lo necesito" Marta Rey Maté