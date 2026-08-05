Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta tras la crisis migratoria

El rey Felipe VI recibirá en audiencia este jueves por la tarde en el Palacio de Marivent, en Mallorca, al presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas. Lo hace días después de la entrada masiva de personas migrantes en la ciudad autónoma de manera irregular. Según el ministerio del Interior, llegaron a acceder a Ceuta hasta 72.000 personas.

Con este encuentro, el rey opta por convocar al presidente de Ceuta en Mallorca y poder conocer así la evolución de la crisis migratoria. La audiencia será a las 18 horas.

El sábado de la semana pasada, el monarca expresó a través de un comunicado su "gran preocupación e indignación" por los "graves" acontecimientos ocurridos en Ceuta, y también en Melilla, y señaló que el Estado debe velar por la seguridad de las ciudades autónomas y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.

En el mismo comunicado, el monarca subrayó la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitan "de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España". La semana pasada Felipe VI ya habló por teléfono cono Vivas, del mismo modo que con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda.

En las últimas horas, el presidente de Ceuta ha insistido en que la situación en el enclave del norte de África sigue siendo de "caos e insostenible" y ha pedido "socorro" al resto de España en relación al reparto de menores migrantes.

Así lo ha dicho después de que el PP y las comunidades gobernadas por este partido en coalición con Vox anunciaran este martes su rechazo a acoger a estos menores. Vivas no ha querido entrar en polémicas con su partido y ha afirmado que habla como presidente de Ceuta y no como dirigente del PP.