Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta tras la crisis migratoria
- El rey mostró su "indignación" por la llegada masiva de migrantes y pidió "medidas" para evitar que se repita
- Juan Jesús Vivas también tendrá un encuentro con la presidenta de Baleares, Marga Prohens
El rey Felipe VI recibirá en audiencia este jueves por la tarde en el Palacio de Marivent, en Mallorca, al presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas. Lo hace días después de la entrada masiva de personas migrantes en la ciudad autónoma de manera irregular. Según el ministerio del Interior, llegaron a acceder a Ceuta hasta 72.000 personas.
Con este encuentro, el rey opta por convocar al presidente de Ceuta en Mallorca y poder conocer así la evolución de la crisis migratoria. La audiencia será a las 18 horas.
El sábado de la semana pasada, el monarca expresó a través de un comunicado su "gran preocupación e indignación" por los "graves" acontecimientos ocurridos en Ceuta, y también en Melilla, y señaló que el Estado debe velar por la seguridad de las ciudades autónomas y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.
En el mismo comunicado, el monarca subrayó la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitan "de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España". La semana pasada Felipe VI ya habló por teléfono cono Vivas, del mismo modo que con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda.
En las últimas horas, el presidente de Ceuta ha insistido en que la situación en el enclave del norte de África sigue siendo de "caos e insostenible" y ha pedido "socorro" al resto de España en relación al reparto de menores migrantes.
Así lo ha dicho después de que el PP y las comunidades gobernadas por este partido en coalición con Vox anunciaran este martes su rechazo a acoger a estos menores. Vivas no ha querido entrar en polémicas con su partido y ha afirmado que habla como presidente de Ceuta y no como dirigente del PP.
Vivas también se reunirá con la presidenta de Baleares
La agenda de Juan Jesús Vivas en Mallorca se amplía con un encuentro con la presidenta de las islas Baleares, Marga Prohens. No está previsto por ahora que ninguno de los dos atienda a los medios tras su reunión ni tampoco se ha desvelado el contenido de la reunión.
Prohens ha acusado al Gobierno central de haber "abandonado" la protección de las fronteras ante un aluvión de personas que puso "a prueba" la seguridad nacional y la capacidad de respuesta del Estado. La reunión también coincidirá con los dos recientes naufragios de sendas pateras en aguas próximas a Baleares, que han dejado cerca de 30 desaparecidos.