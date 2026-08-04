Cerca de una treintena de migrantes desaparecidos tras el naufragio de dos pateras en ruta hacia Baleares

El repunte de la ruta migratoria desde el norte de África hacia las Islas Baleares ha dejado este martes dos nuevas tragedias que suman al menos 27 migrantes desaparecidos, presumiblemente muertos. Viajaban a bordo de dos pateras naufragadas en las inmediaciones del archipiélago, una de las cuales llevaba dos semanas a la deriva.

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil localizaron únicamente a dos personas a bordo de esta embarcación a la deriva, hallada unas 13 millas al suroeste de Mallorca. Los supervivientes han asegurado a las autoridades que viajaban junto a otras 17 personas que habrían fallecido durante el viaje.

Por otro lado, la Delegación del Gobierno ha informado de un segundo rescate frente a las costas de la isla de Cabrera, donde había naufragado la víspera una patera que correspondería con una ya reportada por Salvamento Marítimo y con 29 personas a bordo. Los servicios de emergencia han evacuado a 14 hombres y tres mujeres con vida, así como dos cadáveres, por lo que la cifra de desaparecidos ronda en este caso la decena.

Seis de los supervivientes de este segundo incidente han sido hospitalizados, ya que presentaban quemaduras o síntomas extremos de agotamiento.