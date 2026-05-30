Un total de 192 migrantes a bordo de 12 pateras llegan en las últimas horas a aguas de Baleares

Las costas de Baleares han registrado desde el viernes un total de 192 migrantes a bordo de 12 embarcaciones, ha informado la Delegación del Gobierno en el archipiélago. Así, 91 personas fueron interceptadas el viernes tras la llegada de seis embarcaciones, a las que se suman 101 migrantes este sábado en otras seis pateras.

La primera patera de este sábado se ha registrado a las 5:40 horas con cinco magrebíes a bordo, localizada por la Guardia Civil de Formentera y de Sant Josep en la línea de costa en la zona de Es Copinyar de Formentera.

Otra se ha interceptado a las 6:50 horas, cuando efectivos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) han localizado a 31 migrantes de origen subsahariano en línea de costa de la zona del Faro de n’Ensiola de Cabrera.

A las 7:30 y a las 9:30 horas, respectivamente, se han registrado dos nuevas pateras con un total de 30 magrebíes a bordo, 15 en cada embarcación, en las costas de la pitiusa menor: una en Sant Francesc y otra en la zona de Es Copinyar.

Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones Entre tanto, a las 08:40 horas Salvamento Marítimo ha rescatado a 24 magrebíes a bordo de una patera localizada a nueve millas al sur de la isla de Cabrera. El último rescate se ha producido a las 14:20 horas de una patera con 11 migrantes magrebíes a cinco millas al sureste de La Mola (Formentera), donde han intervenido Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo. Salvamento Marítimo rescata a 32 migrantes en una patera a 56 millas de Ibiza En lo que va de año han llegado a Baleares 1.954 migrantes a bordo de 102 pateras, según datos recopilados por Efe a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior. En 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5% en el número de migrantes y de cerca del 15% en el de pateras respecto a 2024, según Interior.