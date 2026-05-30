Un total de 192 migrantes a bordo de 12 pateras llegan en las últimas horas a aguas de Baleares
- En lo que va de año han llegado al archipiélago 1.954 migrantes a bordo de 102 embarcaciones
- En 2025, hubo un aumento del 24,5% en el número de migrantes y de cerca del 15% en el de pateras respecto a 2024
Las costas de Baleares han registrado desde el viernes un total de 192 migrantes a bordo de 12 embarcaciones, ha informado la Delegación del Gobierno en el archipiélago. Así, 91 personas fueron interceptadas el viernes tras la llegada de seis embarcaciones, a las que se suman 101 migrantes este sábado en otras seis pateras.
La primera patera de este sábado se ha registrado a las 5:40 horas con cinco magrebíes a bordo, localizada por la Guardia Civil de Formentera y de Sant Josep en la línea de costa en la zona de Es Copinyar de Formentera.
Otra se ha interceptado a las 6:50 horas, cuando efectivos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) han localizado a 31 migrantes de origen subsahariano en línea de costa de la zona del Faro de n’Ensiola de Cabrera.
A las 7:30 y a las 9:30 horas, respectivamente, se han registrado dos nuevas pateras con un total de 30 magrebíes a bordo, 15 en cada embarcación, en las costas de la pitiusa menor: una en Sant Francesc y otra en la zona de Es Copinyar.
Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones
Entre tanto, a las 08:40 horas Salvamento Marítimo ha rescatado a 24 magrebíes a bordo de una patera localizada a nueve millas al sur de la isla de Cabrera. El último rescate se ha producido a las 14:20 horas de una patera con 11 migrantes magrebíes a cinco millas al sureste de La Mola (Formentera), donde han intervenido Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.
En lo que va de año han llegado a Baleares 1.954 migrantes a bordo de 102 pateras, según datos recopilados por Efe a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.
En 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5% en el número de migrantes y de cerca del 15% en el de pateras respecto a 2024, según Interior.
Rescatados 33 migrantes en el Estrecho
Por otra parte, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado a 33 personas de origen subsahariano en una embarcación en la zona del Estrecho (Cádiz).
Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press, sobre las 13:55 horas, el buque Gas Xanadú se puso en contacto con el Centro de Salvamento Marítimo en Tarifa (Cádiz) para informar del avistamiento de una embarcación con 30 personas aproximadamente.
Acto seguido, los controladores marítimos movilizan a la embarcación de rescate Salvamar ENIF e instruyen al buque que no pierda de vista a la patera.
Posteriormente, sobre las 17:30 horas, la Unidad de Salvamento Marítimo ha confirmado el rescate de 33 personas, de los cuales 30 son varones, dos menores y una mujer.