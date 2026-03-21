Llega un cayuco con más de 100 migrantes a bordo al puerto tinerfeño de Los Cristianos en plena borrasca Therese

Un cayuco con 109 migrantes subsaharianos a bordo, entre ellos ocho mujeres y un niño, ha llegado este sábado a Los Cristianos, en Tenerife, en plena borrasca Therese.

La embarcación ha arribado a puerto durante la tarde, en una jornada en la que está decretada la alerta en Canarias por fenómenos costeros adversos y el aviso de olas de hasta cuatro metros, así como intensos vientos y precipitaciones.

Según ha informado a Efe un portavoz de Salvamento Marítimo, a las 13:44 horas la sociedad estatal recibió una llamada del 112 en la que se informaba del avistamiento de un posible cayuco al sur de la isla, según un alertante desde tierra.

Controladores del centro movilizaron a la salvamar Alpheratz y recibieron confirmación por parte de la Guardia Civil, que veía el cayuco en las cámaras del SIVE e iba actualizando su posición.

Tras avistar el cayuco la salvamar Alpheratz lo acompañó hasta el puerto de Los Cristanos, donde colaboró en su desembarque y donde les esperaban los equipos de emergencias para su atención.