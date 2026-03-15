Rescatan los cadáveres de tres personas migrantes cerca de la playa granadina de Gualchos

La Guardia Civil ha localizado y rescatado en la tarde de este domingo en la playa de Gualchos (Granada), los cuerpos sin vida de tres personas, al parecer integrantes de una patera con 17 migrantes que llegó la pasada madrugada a nado tras ser obligados a tirarse al agua desde la embarcación que les transportaba.

Los cuerpos, hallados cerca de la playa de Castell de Ferro, fueron trasladados al puerto de Motril por el Servicio Marítimo para posteriormente ser llevados al instituto anatómico forense de Granada, donde se realizará la autopsia que determine las causas del fallecimiento, según han confirmado a Efe fuentes oficiales. Los cadáveres corresponden a tres hombres, posiblemente de origen magrebí.

Según han informado a Efe vecinos de Castell de Ferro, en torno a las 12 horas de este domingo una patrullera de la Guardia Civil y un helicóptero rastrearon la zona a la que habían llegado la noche anterior 17 migrantes marroquíes que fueron detenidos por la Guardia Civil tras alcanzar la playa.

Los migrantes fueron posteriormente trasladados al puerto de Motril para ser atendidos por la Cruz Roja, que les dispensó una primera atención médica y alimenticia. Todos ellos se encuentran en buenas condiciones

Al parecer la expedición había partido en la mañana del sábado desde una playa situada en la zona de norte de Marruecos y no se descarta que hubiese más ocupantes en la embarcación.