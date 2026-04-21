Una de cada siete muertes en las rutas migratorias del mundo ocurre en pateras a Canarias

Las rutas irregulares de la inmigración se cobraron el año pasado casi 8.000 vidas en todo el mundo, de las cuales 1.172 -una de cada siete- corresponden a personas que murieron en una patera o cayuco rumbo a Canarias, según ha confirmado este martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

De las rutas utilizadas hacia Europa, la más mortífera fue la del Mediterráneo central, donde 1.330 inmigrantes fallecieron, mientras que en el Mediterráneo oriental perecieron 374 y en el Mediterráneo occidental fueron 484 las víctimas mortales.

La segunda ruta migratoria marítima que ha ocasionado más muertes después de la del Mediterráneo central, es la utilizada principalmente por los refugiados ronhinyás para cruzar el mar de Andamán y el golfo de Bengala, donde perecieron 860 personas. En esta última, se trató del año con más víctimas mortales, mientras que en el Mediterráneo central hubo -a pesar del alto número de fallecidos- una disminución del 27 %.

Considerando todo tipo de flujos migratorios, los cruces por tierra entre Afganistán e Irán provocaron la muerte de 1.323 migrantes, lo que la convirtió en la segunda más letal a nivel global el año pasado, aunque se trata de una cifra ligeramente inferior a las 1.474 muertes de 2024.

El 8,3 % de los migrantes que llegaron en patera a Baleares en 2025 eran menores Un total de 614 menores de edad llegaron a Baleares en patera en 2025, cifra que supone el 8,3 % de todos los migrantes arribados a las islas en embarcaciones precarias a lo largo del año, y el 80,9 % de ellos (497) eran niños y adolescentes no acompañados. Los menores son el perfil más vulnerable entre los migrantes desplazados a Baleares por la ruta consolidada desde Argelia, pero también lo son las mujeres, que se han duplicado en dos años, con 637 llegadas en patera en 2025, ha informado en una rueda de prensa la directora del Observatorio de Migraciones del Mediterráneo (Omimed) de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), Margalida Capellà. Llega un cayuco con más de 100 migrantes a bordo al puerto tinerfeño de Los Cristianos en plena borrasca Therese RTVE.es / EFE El observatorio ha elaborado un informe sobre las llegadas marítimas irregulares a Baleares en 2025 porque, aunque se trata de un fenómeno que se produce sobre todo desde 2017, el año pasado ha sido el de "mayor intensidad registrada" tanto en número de personas, con 7.321, un 24,5 % más, como en embarcaciones, 401, un 14,9 % más. "Es el año en el que se puso a prueba la capacidad del sistema de acogida porque se llegó al límite, lo que provocó que se adoptaron medidas y la respuesta institucional de las administraciones fuera por primera vez coordinada, sentando las bases de una respuesta más estructurada", ha destacado la doctora Capellà.