La UEFA sanciona con seis partidos sin jugar a Prestianni "por conducta discriminatoria" por los insultos a Vinícius
- El jugador del Real Madrid denunció que el del Benfica le llamó "mono" en varias ocasiones
- El Comité de Disciplina de la UEFA ha solicitado a la FIFA que extienda a nivel mundial dicha suspensión
La UEFA ha sancionado a Prestianni con seis partidos de suspensión por "conducta discriminatoria" por los insultos proferidos a Vinícius en el partido de la ida de los dieciseisavos de final de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid.
"Tras la investigación llevada a cabo por un inspector de Ética y Disciplina de la UEFA, se abrió un procedimiento disciplinario contra el jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni por una posible conducta discriminatoria", recoge el comunicado emitido por el Comité de Ética y Disciplina del máximo órgano del fútbol europeo.
"Suspender al jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni por un total de seis partidos oficiales de clubes de la UEFA y/o de selecciones nacionales en los que, de otro modo, podría participar, por conducta discriminatoria (es decir, homófoba). La suspensión para tres de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos años, a partir de la fecha de la presente decisión", prosigue la nota.
Además, el órgano sancionador de la UEFA ha pedido a la FIFA que extienda esta suspensión a nivel mundial, por lo que podría peligrar el Mundial del próximo verano si esta petición es estimada.
"La presente decisión (es decir, la suspensión de seis partidos) incluye la suspensión provisional de un partido que el jugador ya cumplió durante el partido de la eliminatoria de la fase de eliminatorias de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/26, disputado el 25 de febrero de 2026 entre el Real Madrid CF y el SL Benfica", concluye el comunicado.
Los insultos de Prestianni a Vinícius
Los hechos ocurrieron el pasado 17 de febrero, durante la disputa del partido de ida de los dieciseisavos de final de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid. El duelo se tuvo que detener durante unos diez minutos tras el gol de Vinícius al activar el árbitro, el francés François Letexier, el protocolo contra el racismo.
Tras marcar el 0-1 en el minuto 49 del partido del playoff eliminatorio de la Champions League, el brasileño fue a celebrar el tanto al córner y los aficionados y jugadores del Benfica le recriminaron el gesto. En ese primer momento, el árbitro mostró una tarjeta amarilla al brasileño.
Cuando ya estaba volviendo hacia su campo, se cruzó con el futbolista del Benfica Gianluca Prestianni. En las imágenes de televisión se ve cómo el jugador argentino se tapa la boca con la camiseta y le dice algo a Vini, que inmediatamente reacciona acudiendo a hablar con el árbitro, denunciando que le había llamado "mono" .
Solo unos segundos después, el árbitro hizo el gesto para activar el protocolo contra el racismo y el partido estuvo parado durante diez minutos mientras los jugadores se iban hacia la zona de banquillos y las discusiones cruzadas se sucedían.
Justo antes de disputarse la vuelta, la UEFA decidió sancionar con un partido provisional sin jugar a Prestinni, por lo que se perdió el duelo ante el Madrid a pesar de los intentos del Benfica por revocar el castigo.