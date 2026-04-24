La UEFA sanciona con seis partidos sin jugar a Prestianni "por conducta discriminatoria" por los insultos a Vinícius

La UEFA ha sancionado a Prestianni con seis partidos de suspensión por "conducta discriminatoria" por los insultos proferidos a Vinícius en el partido de la ida de los dieciseisavos de final de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid.

"Tras la investigación llevada a cabo por un inspector de Ética y Disciplina de la UEFA, se abrió un procedimiento disciplinario contra el jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni por una posible conducta discriminatoria", recoge el comunicado emitido por el Comité de Ética y Disciplina del máximo órgano del fútbol europeo.

"Suspender al jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni por un total de seis partidos oficiales de clubes de la UEFA y/o de selecciones nacionales en los que, de otro modo, podría participar, por conducta discriminatoria (es decir, homófoba). La suspensión para tres de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos años, a partir de la fecha de la presente decisión", prosigue la nota.

Además, el órgano sancionador de la UEFA ha pedido a la FIFA que extienda esta suspensión a nivel mundial, por lo que podría peligrar el Mundial del próximo verano si esta petición es estimada.

"La presente decisión (es decir, la suspensión de seis partidos) incluye la suspensión provisional de un partido que el jugador ya cumplió durante el partido de la eliminatoria de la fase de eliminatorias de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/26, disputado el 25 de febrero de 2026 entre el Real Madrid CF y el SL Benfica", concluye el comunicado.