La UEFA multa con 15.000 euros al Madrid por el saludo nazi del aficionado y le amenaza con un cierre parcial
- Las cámaras captaron el momento en el que un socio del club realizó el saludo nazi en el fondo Sur del estadio
- El máximo organismo del fútbol europeo podría cerrar parte de esta zona por un partido si vuelve a ocurrir algo similar
La UEFA ha impuesto una sanción de 15.000 euros al Real Madrid por el saludo fascista que realizó uno de sus aficionados en las gradas del Bernabéu durante el partido de vuelta ante el Benfica de la repesca de dieciseisavos de final de la Champions League. Además, el máximo organismo del fútbol europeo le ha advertido de un posible cierre parcial durante un partido si vuelven a ocurrir actos similares durante el próximo año.
"El Organo de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) decide multar al Real Madrid CF con 15 .000 euros y ordenar el cierre parcial del estadio (es decir, 500 asientos adyacentes de la tribuna sur inferior) durante el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA en el que el Real Madrid juegue como local, por el comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados", ha expuesto el organismo europeo en un comunicado.
Sin embargo, este cierre parcial del estadio madridista "queda suspendido durante un período de prueba de un año, a partir de la fecha de la presente decisión", por lo que se queda solo en una advertencia de cara al futuro.
El Madrid le expulsó inmediatamente del campo
Durante el encuentro frente al Benfica, un aficionado del Real Madrid fue expulsado del Santiago Bernabéu en el inicio del partido por realizar el saludo nazi en repetidas ocasiones, como captaron las cámaras de televisión. El conjunto blanco anunció además que inició la expulsión permanente del socio.
"El Real Madrid comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación, momentos antes de iniciarse el partido entre el Real Madrid y el Benfica", dijo el club en un comunicado.
El equipo de la capital confirmó que el hombre fue obligado a abandonar su sitio en la grada de inmediato. "Este socio fue localizado por los miembros de seguridad del club instantes después de que apareciera en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu", añadieron.
"El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad", terminó la nota sobre el incidente en una grada que, antes del partido, mostró el mensaje de "No al racismo. Respeto" en el inicio, después de que Vinícius Júnior denunciase el insulto racista de Gianluca Prestianni en la ida de los 'playoffs' en Lisboa.
Los hechos se produjeron durante un partido que ya venía marcado por la polémica por el presunto insulto racista de Prestiani a Vinícius en el partido de ida en Lisboa. El extremo argentino habría llamado "mono" en varias ocasiones al brasileño tras la celebración de este después de anotar el 0-1.
Entonces, la UEFA actuó en los días siguientes al duelo y un día antes de la disputa de la vuelta, decidió sancionar de manera provisional al juagdor del Benfica con un partido sin jugar, pese a lo cual, el club decidió que viajase a Madrid a la espera del recurso de apelación que terminó por descartar el máximo organismo del fútbol europeo.