La UEFA multa con 15.000 euros al Madrid por el saludo nazi del aficionado y le amenaza con un cierre parcial

La UEFA ha impuesto una sanción de 15.000 euros al Real Madrid por el saludo fascista que realizó uno de sus aficionados en las gradas del Bernabéu durante el partido de vuelta ante el Benfica de la repesca de dieciseisavos de final de la Champions League. Además, el máximo organismo del fútbol europeo le ha advertido de un posible cierre parcial durante un partido si vuelven a ocurrir actos similares durante el próximo año.

"El Organo de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) decide multar al Real Madrid CF con 15 .000 euros y ordenar el cierre parcial del estadio (es decir, 500 asientos adyacentes de la tribuna sur inferior) durante el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA en el que el Real Madrid juegue como local, por el comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados", ha expuesto el organismo europeo en un comunicado.

Sin embargo, este cierre parcial del estadio madridista "queda suspendido durante un período de prueba de un año, a partir de la fecha de la presente decisión", por lo que se queda solo en una advertencia de cara al futuro.