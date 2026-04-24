Mouliaá alega una baja médica para no acudir al juzgado y Errejón espera que "pronto" responda "por tantas mentiras"

El exdiputado de Sumar Íñigo Errejón ha dicho este viernes, a su entrada a los juzgados de Plaza de Castilla, que espera que "más pronto que tarde" la actriz Elisa Mouliaá "pueda responder por tantas mentiras y difamaciones".

Lo ha dicho al acudir a la comparecencia a la que ambos estaban citados por la querella que él presentó contra Mouliaá por calumnias y a la que ella no ha acudido alegando una baja médica.

El expolítico acusa a Mouliaá de calumnias por decir que él extorsionó a testigos de la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual a la actriz, causa por la que Errejón está procesado.

Segunda vez que Mouliaá no acude por esta causa Mouliaá ha designado a una nueva abogada, Elena Vázquez, que ha pedido el archivo de esta causa con el argumento de que no hay delito porque no hubo "falsedad consciente, ni ánimo de difamar". Solicitó también que se suspendieran las declaraciones de este viernes, al considerar que no tienen sentido si se sobresee la causa, pero el magistrado las ha mantenido. El juez de esta causa ya había citado a las partes el pasado 27 de marzo pero suspendió las declaraciones porque la actriz presentó un documento que acreditaba que su anterior abogado, Alfredo Arrién, iba a ser operado. Previamente había pedido la suspensión alegando su propia baja médica, sin aportar documentación, por lo que fue rechazada por el juez. Errejón habló ese día de "maniobra procesal fraudulenta" y dijo que tenía que poner fin a las "calumnias" de la actriz. Errejón afirma que tiene que "poner límite" a las "calumnias" de Mouliaá y denuncia su "maniobra procesal fraudulenta" Ahora la defensa de la actriz defiende que la causa de las calumnias contra ella se basa en manifestaciones hechas en redes sociales y habla de "una situación de presión acumulada, exposición pública intensa y vivencia de inseguridad, que explican y justifican una reacción defensiva". La actriz no tuvo "voluntad dolosa de difamar", sino que dio "una respuesta coherente en un contexto de ansiedad y percepción de amenaza", añade. Por su parte, la letrada de Íñigo Errejón, Eva Gimbernat, ha presentado un escrito en el que solicita que se tomen "las medidas oportunas para hacer comparecer judicialmente a la Sra. Mouliaá (...), incluso de forma coercitiva, si fuera necesario, a la vista de las expresas y públicas intenciones de la querellada de no comparecer al llamamiento judicial de esa fecha ni de cualquier otra que señale este órgano", y aporta publicaciones al respecto.