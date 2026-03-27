Íñigo Errejón asegura que tiene que "poner límite" a las "difamaciones y calumnias" de Mouliaá
- El expolítico y la actriz estaban citados en el juzgado, pero Mouliaá no ha acudido
- El juez ha suspendido finalmente la declaración de Errejón, que mantendrá la querella contra la actriz por calumnias
El exportavoz de Sumar Íñigo Errejón ha acudido a los juzgado de Plaza de Castilla este viernes para ratificar su querella contra la actriz Elisa Mouliaá por presuntas calumnias y, a su entrada al mismo, ha asegurado que acude "a poner un límite a las difamaciones y a las calumnias por las que tendrá que responder la señora Mouliaá". "La verdad se tiene que abrir camino", ha añadido. Ya dentro del juzgado, el juez Arturo Zamarriego le ha informado de que se suspendía la declaración.
Ambos estaban citados este viernes en los juzgados tras la admisión de la querella que interpuso el primero por calumnias contra la actriz por decir que él extorsionó a testigos de la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual a la actriz. Pero la actriz no ha acudido a la citación judicial.
Errejón ha incidido en que "todas las declaraciones de los testigos, todas, contradijeron la versión de la denunciante, como todas las pruebas documentales", y ha recordado que la Fiscalía ha pedido el archivo del proceso contra él por presunta agresión sexual "de manera inequívoca, rotunda y clara".
Los motivos por los que la actriz no acude
Mouliaá no ha acudido al juzgado tras alegar en primer lugar que estaba de baja médica y luego, al denegarle el juez esa petición, alegar que su letrado no podía acudir porque se va someter a una intervención quirúrgica.
El juez Arturo Zamarriego rechazó este mismo jueves la petición de Mouliaá de suspender su declaración alegando que se encuentra de baja argumentando que al no haberse "aportado hasta el momento informe médico alguno sobre la supuesta enfermedad de la Sra. Mouliaá, no ha lugar a la suspensión solicitada".
Este miércoles el letrado de Mouliaá, Alfredo Arrién, presentó un escrito solicitando esa suspensión de comparecencia y la abogada de Errejón, Eva Gimbernat, planteó la posibilidad de que el médico forense adscrito al tribunal "se personase en el domicilio de la investigada para verificarlo, o incluso se practique su declaración por videoconferencia para esa misma fecha".
Simultáneamente, el letrado de la actriz presentó este mismo jueves a última hora en el juzgado un escrito volviendo a pedir la suspensión "por motivos de fuerza mayor" y aportando los documentos que lo justifican, según ha informado en un comunicado enviado a los medios de comunicación, en el que no concreta esas razones.
El juicio por agresión sexual sigue su curso
La querella de Errejón contra Mouliaá alude a varias publicaciones en redes sociales en las que Mouliaá acusó a Errejón de extorsionar a dos testigos de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, cuyo titular procesó a Errejón por un delito de abuso sexual del antiguo Código Penal (actualmente agresión sexual), y luego abrió juicio oral.
Errejón ha pedido que se archive esta causa principal porque la actriz retiró su acusación en ese proceso, aunque luego se retractó y dijo que seguía adelante.
La actriz presentó el 4 de febrero un escrito renunciando a la acusación- escrito que no llegó a formalizar en ese momento- para días después rectificar y decir que finalmente sí continuaría "hasta el final" en el caso. Lo hizo después de que la Fiscalía de Madrid solicitara la absolución de Errejón porque "los hechos relatados no son constitutivos de delito".
El juez Carretero propuso sentar en el banquillo a Errejón al considerar que existían "indicios" de que agredió sexualmente a Mouliaá en octubre de 2021. Señaló que esos indicios "existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado". La Fiscalía, por su parte, no acusará al exdiputado Iñigo Errejón por la agresión sexual denunciada por la actriz y pide el archivo provisional de la causa.
Errejón dimitió de todos sus cargos políticos el 24 de octubre de 2024 tras publicarse en redes acusaciones anónimas de violencia machista en su contra. Ese mismo día Mouilaá publicó que había sido "víctima de acoso sexual" y le denunció ante la Policía.