Íñigo Errejón asegura que tiene que "poner límite" a las "difamaciones y calumnias" de Mouliaá

El exportavoz de Sumar Íñigo Errejón ha acudido a los juzgado de Plaza de Castilla este viernes para ratificar su querella contra la actriz Elisa Mouliaá por presuntas calumnias y, a su entrada al mismo, ha asegurado que acude "a poner un límite a las difamaciones y a las calumnias por las que tendrá que responder la señora Mouliaá". "La verdad se tiene que abrir camino", ha añadido. Ya dentro del juzgado, el juez Arturo Zamarriego le ha informado de que se suspendía la declaración.

Ambos estaban citados este viernes en los juzgados tras la admisión de la querella que interpuso el primero por calumnias contra la actriz por decir que él extorsionó a testigos de la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual a la actriz. Pero la actriz no ha acudido a la citación judicial.

Errejón ha incidido en que "todas las declaraciones de los testigos, todas, contradijeron la versión de la denunciante, como todas las pruebas documentales", y ha recordado que la Fiscalía ha pedido el archivo del proceso contra él por presunta agresión sexual "de manera inequívoca, rotunda y clara".

Los motivos por los que la actriz no acude Mouliaá no ha acudido al juzgado tras alegar en primer lugar que estaba de baja médica y luego, al denegarle el juez esa petición, alegar que su letrado no podía acudir porque se va someter a una intervención quirúrgica. El juez Arturo Zamarriego rechazó este mismo jueves la petición de Mouliaá de suspender su declaración alegando que se encuentra de baja argumentando que al no haberse "aportado hasta el momento informe médico alguno sobre la supuesta enfermedad de la Sra. Mouliaá, no ha lugar a la suspensión solicitada". Este miércoles el letrado de Mouliaá, Alfredo Arrién, presentó un escrito solicitando esa suspensión de comparecencia y la abogada de Errejón, Eva Gimbernat, planteó la posibilidad de que el médico forense adscrito al tribunal "se personase en el domicilio de la investigada para verificarlo, o incluso se practique su declaración por videoconferencia para esa misma fecha". Mouliaá pide no declarar el viernes por estar de baja y la defensa de Errejón reclama que lo haga por videoconferencia RTVE.es/ENEKO CARAZO Simultáneamente, el letrado de la actriz presentó este mismo jueves a última hora en el juzgado un escrito volviendo a pedir la suspensión "por motivos de fuerza mayor" y aportando los documentos que lo justifican, según ha informado en un comunicado enviado a los medios de comunicación, en el que no concreta esas razones.