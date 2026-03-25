Mouliaá pide no declarar el viernes por estar de baja y la defensa de Errejón reclama que lo haga por videoconferencia

La actriz Elisa Mouliaá ha solicitado que se suspenda, al estar de baja, la declaración prevista para el viernes por la querella por presuntas calumnias que interpuso contra ella el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón.

El titular del Juzgado de instrucción número 9 de Madrid había citado para este viernes a los dos tras admitir la querella por calumnias por decir Mouliaá que Errejón extorsionó a testigos de la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual a la actriz.

Pero este miércoles a mediodía el letrado de Mouliaá, Alfredo Arrién, ha presentado un escrito en el que explica que la querellada no podrá acudir porque está de baja, lo que "se acreditará mediante el certificado médico que será aportado debidamente en tiempo y forma en el momento en el que sea remitido a esta parte". El letrado, que ha precisado que la actriz sufre ansiedad, está a la espera de que el juzgado conteste a su petición.

Piden que se persone el médico forense en casa de Mouliaá Mientras, el equipo legal de Errejón se ha adelantado a la petición de Mouliáa porque preveían que la actriz intentara suspender la declaración, algo que ya ha ocurrido con anterioridad. La abogada del expolítico, Eva Gimbernat, ha remitido al juzgado a primera hora de este miércoles un escrito -fechado el martes, por tanto antes del escrito de Arrién- en el que expone la posibilidad de que la querellada no compareciera y por eso propone que el médico forense adscrito al tribunal "se persone en el domicilio de la investigada para verificarlo, o incluso se practique su declaración por videoconferencia para esa misma fecha". La letrada advierte asimismo de las "añagazas procesales de las que viene haciendo gala la señora Mouliaá en otros procesos judiciales" para dilatar el procedimiento. Alude al contenido de varias publicaciones en redes sociales en las que Mouliaá acusó a Errejón de extorsionar a dos testigos de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, cuyo titular procesó a Errejón por un delito de abuso sexual del antiguo Código Penal (actualmente agresión sexual), y luego abrió juicio oral. Mouliaá rectifica y mantiene su acusación contra Errejón y critica a la Fiscalía: "No hubo consentimiento" María Menéndez