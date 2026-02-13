El juez cita el 17 de febrero a Errejón para abrir juicio oral y mantiene a Elisa Mouliaá como acusación

El exportavoz de Sumar Íñigo Errejón tendrá que acudir el próximo martes 17 de febrero a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, donde el juez Adolfo Carretero le comunicará la apertura de juicio oral por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá, a quien el magistrado mantiene de acusación tras renunciar finalmente la actriz a dejar el caso.

Acaba así esta semana en la que el caso dio varios giros, después de que la actriz presentara la semana pasada un escrito renunciando a la acusación- que no formalizó nunca- y cambiara días después de opinión para decir que finalmente sí continuaría "hasta el final" en el caso y tras la decisión de la Fiscalía, que pide la absolución del expolítico porque "los hechos relatados no son constitutivos de delito".

La actriz acudió este martes al juzgado para rectificar y mantener acusación particular para insistir en que "no hubo consentimiento" y defender su denuncia porque, según dijo entre lágrimas, la "acosó, humilló e invadió". "

El caso sigue su curso tras aclararse la posición de Mouliaá De esta manera, el caso sigue su curso, ya que ella nunca llegó a formalizar su renuncia a la acusación particular. Así que ella sigue en esa posición junto con la acusación popular, que ejerce la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE). La defensa de Errejón pedía que se diera por buena la renuncia de Mouliaá, a pesar de no haberse concretado. El siguiente paso, por tanto, es notificar al acusado la apertura de juicio oral y para eso emplaza al cofundador de Podemos próximo 17 de febrero en los juzgados.

Errejón mantiene su querella por calumnias Entre tanto, encima de la mesa de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid continúa el recurso del exdiputado de Sumar contra su procesamiento por presuntas agresiones sexuales. Un recurso sobre el que han deliberado los magistrados esta semana, pero que tuvieron que dejar en suspenso hasta que el juez instructor les aclarase si la actriz se mantenía o no en el caso. En paralelo a este procedimiento, el exportavoz de Sumar mantiene una querella por presuntas calumnias contra Elisa Mouliaá, que se sigue en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid. La defensa de Errejón mantiene su querella con el objetivo de demostrar hasta el final que es inocente. "Desde el primer momento hemos mantenido la misma postura: confiamos en la justicia y queremos que sea en el marco del proceso judicial en el que esclarezcan los hechos". "No existen mínimos indicios de culpabilidad", aseguró el político en este recurso. Su defensa mantiene que la investigación ya practicada "descarta la existencia de mínimos indicios de criminalidad" y que, de hecho, "corroboran el inventado relato de la denunciante".