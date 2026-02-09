La Fiscalía pide la absolución de Errejón: los hechos denunciados por Mouliaá "no son constitutivos de delito"

La Fiscalía de Madrid ha solicitado este lunes la absolución del exdiputado de Sumar Íñigo Errejón en la causa por presuntas agresiones sexuales contra la actriz Elisa Mouliaá porque "los hechos relatados no son constitutivos de delito".

Argumenta el fiscal que Mouliaá no manifestó "oposición" al beso que Errejón le dio en el ascensor cuando fueron a la vivienda donde se produjo la presunta agresión sexual que la actriz denuncia.

Ya en el domicilio, el fiscal dice que "se introdujeron en uno de los dormitorios de la casa, donde el Sr. Errejón de forma impetuosa, comenzó a besarla, quitarle el sujetador y tocarle los pechos, acto que alargó durante unos minutos hasta que Dª Elisa le pidió que salieran de la habitación, accediendo éste a la petición".

Y añade la Fiscalía: "ambos decidieron ir al domicilio del investigado y una vez allí, de nuevo, comenzó a tocarle por distintas partes del cuerpo, instante en el que Dª Elisa, a la que no estaba agradando el encuentro sexual por la premura y vehemencia, le manifestó que no quería continuar, cesando el encuentro en ese instante y marchándose". Por todo ello, considera que los hechos no son constitutivos de delito y pide la absolución.

Así lo dice el escrito de conclusiones del Ministerio Público y que ha enviado al juez, Alfonso Carretero. Ya en el pasado mes de noviembre la Fiscalía pidió el archivo provisional de la causa.