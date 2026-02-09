La Fiscalía pide la absolución de Errejón: los hechos denunciados por Mouliaá "no son constitutivos de delito"
- La Audiencia de Madrid delibera este lunes sobre si Errejón va a juicio por agresión sexual a Mouliaá
La Fiscalía de Madrid ha solicitado este lunes la absolución del exdiputado de Sumar Íñigo Errejón en la causa por presuntas agresiones sexuales contra la actriz Elisa Mouliaá porque "los hechos relatados no son constitutivos de delito".
Argumenta el fiscal que Mouliaá no manifestó "oposición" al beso que Errejón le dio en el ascensor cuando fueron a la vivienda donde se produjo la presunta agresión sexual que la actriz denuncia.
Ya en el domicilio, el fiscal dice que "se introdujeron en uno de los dormitorios de la casa, donde el Sr. Errejón de forma impetuosa, comenzó a besarla, quitarle el sujetador y tocarle los pechos, acto que alargó durante unos minutos hasta que Dª Elisa le pidió que salieran de la habitación, accediendo éste a la petición".
Y añade la Fiscalía: "ambos decidieron ir al domicilio del investigado y una vez allí, de nuevo, comenzó a tocarle por distintas partes del cuerpo, instante en el que Dª Elisa, a la que no estaba agradando el encuentro sexual por la premura y vehemencia, le manifestó que no quería continuar, cesando el encuentro en ese instante y marchándose". Por todo ello, considera que los hechos no son constitutivos de delito y pide la absolución.
Así lo dice el escrito de conclusiones del Ministerio Público y que ha enviado al juez, Alfonso Carretero. Ya en el pasado mes de noviembre la Fiscalía pidió el archivo provisional de la causa.
La Audiencia de Madrid delibera
La Audiencia de Madrid delibera este lunes sobre el recurso del también cofundador de Podemos contra su procesamiento por presuntas agresiones sexuales, en un momento decisivo y después de que la actriz retirara la semana pasada su acusación por motivos personales y de salud, aunque no se retractaba de la agresión sexual que denunció en 2024.
Los magistrados de la Sección Cuarta de la audiencia madrileña debatirán y tomarán una decisión este lunes, aunque el auto con el fallo previsiblemente no se redactará y no se hará público hasta unos días después, informa Efe.
Ya se había decretado la apertura de juicio oral
El juez advirtió a Mouliaá que el escrito en el que retira su acusación tiene un error, ya que no está firmado por abogado ni procurador, y le instó a enmendarlo porque de lo contrario el proceso seguirá adelante debido a que ya se había decretado la apertura de juicio oral al haber dos acusaciones: la propia Mouilaá y la que ejerce la asociación Adive.
El juez Carretero propuso sentar en el banquillo a Errejón al considerar que existían "indicios" de que agredió sexualmente a Mouliaá en octubre de 2021. Señaló que esos indicios "existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado"
El pasado jueves el magistrado citó a Íñigo Errejón para el martes, día 10, para notificarle formalmente la apertura de juicio oral por presuntas agresiones sexuales que decretó el pasado 7 de enero.
Errejón dimitió de todos sus cargos políticos el 24 de octubre de 2024 tras publicarse en redes acusaciones anónimas de violencia machista en su contra. Ese mismo día Mouilaá publicó que había sido "víctima de acoso sexual" y le denunció ante la Policía.