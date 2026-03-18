Errejón pide a la Audiencia de Madrid que archive el caso por agresión sexual a Mouliáa
- Defiende el "carácter irrevocable" de la renuncia inicial de la actriz, aunque rectificase y decidiera seguir adelante
- La jueza ha archivado una segunda denuncia por agresión sexual contra Errejón al no ser ratificada por nadie
El exdiputado de Sumar Íñigo Errejón ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que archive el procedimiento en el que se le acusa de agresión sexual ante el "carácter irrevocable" de la "renuncia inicial" de la actriz Elisa Mouliaá, a la que pide, además, se expulse de la causa.
La defensa del cofundador de Podemos insiste, en un auto al que ha tenido acceso RTVE, en que la decisión de Mouliaá el pasado mes de febrero de retirar su acusación en el caso debe conducir "por imperativo legal" al sobreseimiento libre de la causa, aunque luego la actriz cambiara de opinión y decidiera seguir adelante.
La actriz presentó el 4 de febrero un escrito renunciando a la acusación- escrito que no llegó a formalizar en ese momento- para días después rectificar y decir que finalmente sí continuaría "hasta el final" en el caso. Lo hizo después de que la Fiscalía de Madrid solicitara la absolución de Errejón porque "los hechos relatados no son constitutivos de delito".
Para la defensa de Errejón esa primera renuncia es la que debe prevalecer para solicitar el archivo del caso porque es "irrevocable, fue firmada "de puño y letra" e implica "inequívocamente" su renuncia a la acusación penal.
"Es un acto unilateral y personalísimo que en este caso ha sido adoptado libre, expresa, consciente y voluntariamente por la propia denunciante", añade, para calificar de "irracional e inconsistente" el argumento de Mouliaá de que finalmente continuaba en la causa ante la petición de la Fiscalía de absolver a Errejón.
El juez mantuvo a Mouliáa como acusación
El juez que investiga esta causa, Adolfo Carretero, rechazó archivar el caso y consideró que la actriz debía seguir como acusación porque así lo ratificó ella ante el juzgado cuando se retractó de su decisión inicial.
La abogada del expolítico, Eva Gimbernart, recurre ese rechazo del juez ante la Audiencia Provincial de Madrid, que también tiene su recurso contra el procesamiento del exdiputado por presunta agresión sexual.
Será este órgano judicial quien determine, de esta forma, el futuro de una causa que nació con una denuncia de la actriz contra el diputado por presunta agresión sexual el 8 de octubre de 2021.
Todo ello después de que otra mujer, cuya identidad no ha trascendido, presentó una segunda denuncia por este delito que el lunes una jueza archivó al no haber ratificado los hechos la denunciante en el juzgado.
El juez Carretero propuso sentar en el banquillo a Errejón al considerar que existían "indicios" de que agredió sexualmente a Mouliaá en octubre de 2021. Señaló que esos indicios "existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado".
La Fiscalía, por su parte, no acusará al exdiputado Iñigo Errejón por la agresión sexual denunciada por la actriz y pide el archivo provisional de la causa, al considerar que no hay indicios suficientes.
Errejón dimitió de todos sus cargos políticos el 24 de octubre de 2024 tras publicarse en redes acusaciones anónimas de violencia machista en su contra. Ese mismo día Mouilaá publicó que había sido "víctima de acoso sexual" y le denunció ante la Policía.