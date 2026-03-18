Errejón pide a la Audiencia de Madrid que archive el caso por agresión sexual a Mouliáa

El exdiputado de Sumar Íñigo Errejón ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que archive el procedimiento en el que se le acusa de agresión sexual ante el "carácter irrevocable" de la "renuncia inicial" de la actriz Elisa Mouliaá, a la que pide, además, se expulse de la causa.

La defensa del cofundador de Podemos insiste, en un auto al que ha tenido acceso RTVE, en que la decisión de Mouliaá el pasado mes de febrero de retirar su acusación en el caso debe conducir "por imperativo legal" al sobreseimiento libre de la causa, aunque luego la actriz cambiara de opinión y decidiera seguir adelante.

La actriz presentó el 4 de febrero un escrito renunciando a la acusación- escrito que no llegó a formalizar en ese momento- para días después rectificar y decir que finalmente sí continuaría "hasta el final" en el caso. Lo hizo después de que la Fiscalía de Madrid solicitara la absolución de Errejón porque "los hechos relatados no son constitutivos de delito".

Para la defensa de Errejón esa primera renuncia es la que debe prevalecer para solicitar el archivo del caso porque es "irrevocable, fue firmada "de puño y letra" e implica "inequívocamente" su renuncia a la acusación penal.

"Es un acto unilateral y personalísimo que en este caso ha sido adoptado libre, expresa, consciente y voluntariamente por la propia denunciante", añade, para calificar de "irracional e inconsistente" el argumento de Mouliaá de que finalmente continuaba en la causa ante la petición de la Fiscalía de absolver a Errejón.