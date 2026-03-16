La jueza archiva la denuncia anónima por agresión sexual contra Errejón al no ser ratificada por nadie
- La denunciante no ratificó la denuncia en el juzgado el pasado viernes tras sufrir un ataque de pánico, según su abogado
- Los letrados estaban intentando que el proceso pudiera continuar adelante
La jueza ha archivado este lunes la denuncia de la segunda mujer que acusa al exdiputado Íñigo Errejón de agresión sexual. Esta medida llega después de que la mujer no ratificara la denuncia el pasado viernes ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 de Madrid. El abogado Alfredo Arrién explicó entonces que su clienta no había acudido al juzgado para realizar ese trámite tras sufrir un ataque de pánico al pensar en las consecuencias que puede tener para ella el proceso.
El letrado también ha indicado que la denunciante no había dado este paso porque "tenía más que perder que que ganar", según recoge una providencia dictada por la jueza a la que ha tenido acceso RTVE.es. En el documento, la jueza indica que solo le constan unas iniciales de la denunciante y que, por lo tanto, no se sabe a quién estaría representando el abogado. Desde el despacho Paredes y asociados, del que Arrién es director jurídico, afirmaron el viernes que se trataba de algo "provisional" y dijeron estar intentando que el proceso pudiera continuar adelante.
Esta denuncia relata que la víctima conoció a Errejón en redes sociales y finalmente ambos quedaron y él la obligó a mantener relaciones sexuales tras intimidarla, en octubre de 2021.
El caso de Elisa Mouliaá
Esta es la segunda denuncia por presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón, después de la que presentó la actriz Elisa Mouliaá por unos hechos ocurridos también en octubre de 2021. Mouliaá anunció en febrero de este año que retiraba su acusación contra el exdiputado por motivos de salud y personales, aunque dijo que no se retractaba de la denuncia.
El juez del caso, Adolfo Carretero, le advirtió de que debía formalizar esa renuncia con la firma de su abogado. Finalmente, la actriz comunicó que seguía adelante con la acusación.
Este cambio hizo que los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, que deben decidir sobre el recurso de Errejón contra su procesamiento, preguntaran al juez si la actriz había renunciado oficialmente a acusar. El juez concluyó que no y dictó varias providencias, que fueron recurridas por la defensa de Errejón. Sus abogados sostienen que el juzgado debería haber dado por retirada la acusación y archivar la causa.
Ahora el juez se ha reafirmado en su decisión. Por eso, la Audiencia Provincial de Madrid tendrá que decidir próximamente sobre dos cuestiones clave: el procesamiento de Errejón y si la renuncia anunciada por Mouliaá es válida.