La jueza archiva la denuncia anónima por agresión sexual contra Errejón al no ser ratificada por nadie

La jueza ha archivado este lunes la denuncia de la segunda mujer que acusa al exdiputado Íñigo Errejón de agresión sexual. Esta medida llega después de que la mujer no ratificara la denuncia el pasado viernes ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 de Madrid. El abogado Alfredo Arrién explicó entonces que su clienta no había acudido al juzgado para realizar ese trámite tras sufrir un ataque de pánico al pensar en las consecuencias que puede tener para ella el proceso.

El letrado también ha indicado que la denunciante no había dado este paso porque "tenía más que perder que que ganar", según recoge una providencia dictada por la jueza a la que ha tenido acceso RTVE.es. En el documento, la jueza indica que solo le constan unas iniciales de la denunciante y que, por lo tanto, no se sabe a quién estaría representando el abogado. Desde el despacho Paredes y asociados, del que Arrién es director jurídico, afirmaron el viernes que se trataba de algo "provisional" y dijeron estar intentando que el proceso pudiera continuar adelante.

Esta denuncia relata que la víctima conoció a Errejón en redes sociales y finalmente ambos quedaron y él la obligó a mantener relaciones sexuales tras intimidarla, en octubre de 2021.