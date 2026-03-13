La segunda mujer que acusa a Errejón de agresión sexual no ratifica su denuncia en el juzgado

La segunda mujer que denunció al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual no ha ratificado su denuncia ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 de Madrid, según ha confirmado a RTVE Noticias su despacho de abogados. El letrado de la denunciante, Alfredo Arrién, ha explicado que la denunciante no ha acudido al juzgado a ratificar la denuncia tras sufrir un ataque de pánico, al pensar en las consecuencias que puede tener para ella el proceso. Esto aboca a que la jueza archive la investigación que inició hace unas semanas.

Desde el despacho Paredes y asociados indican que se trata de algo provisional y dicen estar intentando que se pueda continuar adelante. La denuncia había sido admitida a trámite por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 de Madrid el pasado lunes. Esta es la segunda denuncia contra el exportavoz de Sumar y cofundador de Podemos. La primera fue la presentada por la actriz Elisa Mouliaá.

Fuentes del entorno de Errejón aseguran haberse enterado del "archivo inminente" por los medios: "A nosotros nadie nos ha comunicado nada, ya que Íñigo nunca ha tenido la condición de investigado, al ser ésta una denuncia anónima no ratificada".

Según cuentan, no les sorprende y no le dan ninguna credibilidad a la denuncia. "Todo hace presumir que los fines de esa denuncia son más televisivos que de justicia material, a fin de reforzar la debilitada credibilidad social y mediática de la Sra. Mouliaá en relación con su propio procedimiento", han indicado.