La segunda mujer que acusa a Errejón de agresión sexual no ratifica su denuncia en el juzgado
- La denunciante no ha acudido al juzgado tras sufrir un ataque de pánico, según sus abogados
- Esto aboca a que la jueza archive la investigación, aunque los abogados están intentando que el proceso siga adelante
La segunda mujer que denunció al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual no ha ratificado su denuncia ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 de Madrid, según ha confirmado a RTVE Noticias su despacho de abogados. El letrado de la denunciante, Alfredo Arrién, ha explicado que la denunciante no ha acudido al juzgado a ratificar la denuncia tras sufrir un ataque de pánico, al pensar en las consecuencias que puede tener para ella el proceso. Esto aboca a que la jueza archive la investigación que inició hace unas semanas.
Desde el despacho Paredes y asociados indican que se trata de algo provisional y dicen estar intentando que se pueda continuar adelante. La denuncia había sido admitida a trámite por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 de Madrid el pasado lunes. Esta es la segunda denuncia contra el exportavoz de Sumar y cofundador de Podemos. La primera fue la presentada por la actriz Elisa Mouliaá.
Fuentes del entorno de Errejón aseguran haberse enterado del "archivo inminente" por los medios: "A nosotros nadie nos ha comunicado nada, ya que Íñigo nunca ha tenido la condición de investigado, al ser ésta una denuncia anónima no ratificada".
Según cuentan, no les sorprende y no le dan ninguna credibilidad a la denuncia. "Todo hace presumir que los fines de esa denuncia son más televisivos que de justicia material, a fin de reforzar la debilitada credibilidad social y mediática de la Sra. Mouliaá en relación con su propio procedimiento", han indicado.
Así fue la presunta agresión sexual, según la denuncia
La denunciante y el exportavoz de Sumar en el Congreso se conocieron en 2021 a través de Instagram, según recoge la denuncia que presentó en comisaría. Tras varias semanas manteniendo conversaciones en esa red social, el denunciado propuso trasladar el contacto a la aplicación Telegram, "manifestando que en dicha plataforma los mensajes se destruían automáticamente, lo que evidencia una clara intención de evitar la conservación de las comunicaciones, a lo que la denunciante accedió".
Desde septiembre de 2021, mantuvieron varios encuentros esporádicos hasta que, el 16 de octubre de ese año, quedaron en encontrarse en una fiesta, según el texto de la denuncia a la que ha tenido acceso RTVE Noticias. Allí, según la denuncia, Errejón insistió en que ella le practicara una felación. "En un contexto de presión, consumo de alcohol y cocaína —sustancia que ambos inhalaron— la denunciante accedió de manera renuente", agrega.
Posteriormente, se desplazaron al domicilio del que fuera fundador de Podemos en el coche de un amigo de él. "Durante el trayecto, el denunciado comenzó a introducirle los dedos en la vagina sin su consentimiento. La denunciante manifestó de forma expresa su negativa, diciendo que no quería y tratando de apartarse físicamente, produciéndose un forcejeo. El denunciado persistió en su conducta, intentando penetrarla pese a la oposición activa de la denunciante", refleja el texto de la denuncia.
Errejón trató de convencer a la mujer, que ha pedido al juzgado que la considere testigo protegido, con frases como "si gritas será peor" y "si te resistes será peor", para luego volver a inducir a la denunciante a que le realizase de nuevo sexo oral. Ella se encontraba en un "estado de bloqueo derivado de la situación anterior", señala la denuncia, que destaca durante el texto que la actitud del denunciado se caracterizaba desde los primeros encuentros "por comportamientos que podían interpretarse como controladores, celosos o posesivos".
El exparlamentario manifestó en su domicilio su intención de mantener relaciones sexuales con penetración vaginal, pero la mujer expresó que no quería hacerlo sin preservativo. Pese a ello, "de manera sorpresiva y violenta", según la denuncia, Errejón "la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento". Ella "gritó reiteradamente que cesara".
Siguieron manteniendo contacto y se vieron en una ocasión más hasta que el 6 de enero de 2022 finalizaron los intercambios de mensajes entre ambos. "En dicha fecha, la denunciante sufrió un ataque de pánico en su domicilio, iniciando tratamiento psicológico y psiquiátrico. Desde entonces no ha vuelto a mantener contacto presencial con el denunciado".