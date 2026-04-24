Guerra de Irán, última hora en directo | Trump anuncia que Israel y Líbano extienden el alto el fuego tres semanas

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este viernes 56 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el martes su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Sin embargo, se desconoce cuándo se reanudarán estas conversaciones, previstas en Islamabad, Pakistán.

Mientras, el estrecho de Ormuz permanece cerrado al tráfico normal de barcos tanto por Irán como por EE.UU.

Se mantiene además el alto el fuego entre Israel y Hizbulá, que vence el 26 de abril.

Estas son las últimas novedades:

Se mantiene la tregua entre Irán y EE.UU., pero sin negociaciones a la vista

Trump ordena "disparar a matar" contra cualquier embarcación iraní que coloque minas en el estrecho de Ormuz

EE.UU. apresa un petrolero con crudo iraní en el Índico, después de que ayer Irán apresara dos barcos en el estrecho de Ormuz

Israel y Líbano se sientan de nuevo a negociar en Washington

Irán asegura que ha empezado a ingresar el dinero de los peajes de barcos que pasan por Ormuz

El papa sobre la guerra en Irán: "Hay que promover los valores pero sin matar a inocentes"

Confirman la muerte de una periodista en un ataque israelí contra el sur del Líbano