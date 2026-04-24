Guerra de Irán, última hora en directo | Trump anuncia que Israel y Líbano extienden el alto el fuego tres semanas
- Irán asegura que ya está cobrando peajes a los barcos por pasar por el estrecho de Ormuz
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este viernes 56 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el martes su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Sin embargo, se desconoce cuándo se reanudarán estas conversaciones, previstas en Islamabad, Pakistán.
Mientras, el estrecho de Ormuz permanece cerrado al tráfico normal de barcos tanto por Irán como por EE.UU.
Se mantiene además el alto el fuego entre Israel y Hizbulá, que vence el 26 de abril.
Estas son las últimas novedades:
- Se mantiene la tregua entre Irán y EE.UU., pero sin negociaciones a la vista
- Trump ordena "disparar a matar" contra cualquier embarcación iraní que coloque minas en el estrecho de Ormuz
- EE.UU. apresa un petrolero con crudo iraní en el Índico, después de que ayer Irán apresara dos barcos en el estrecho de Ormuz
- Israel y Líbano se sientan de nuevo a negociar en Washington
- Irán asegura que ha empezado a ingresar el dinero de los peajes de barcos que pasan por Ormuz
- El papa sobre la guerra en Irán: "Hay que promover los valores pero sin matar a inocentes"
- Confirman la muerte de una periodista en un ataque israelí contra el sur del Líbano
Guerra de Irán, última hora en directo:
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Otro portaviones de EE.UU. llega a Oriente Medio cerca de Irán
El portaviones USS George H.W Bush se convirtió este jueves en el tercer buque de guerra estadounidense en Oriente Medio, mientras el presidente, Donald Trump, intenta consolidar avances en negociaciones de paz con Teherán. El buque de propulsión nuclear de la clase Nimitz llegó a cercanías de Irán, de acuerdo con el Comando Central, luego de haber navegado por más de 10 días por la costa oriental de África, haber rodeado el cabo de Buena Esperanza y atravesar el Índico. Las fuerzas armadas detallaron que el USS George H.W.Bush llega con miles de militares adicionales, así como con varias decenas de cazas avanzados.
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Trump anuncia que Israel y Líbano extienden el alto el fuego tres semanas
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Buenos días, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.