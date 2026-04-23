Un ataque israelí contra el sur del Líbano mata a una periodista y hiere a una segunda reportera

Los equipos de rescate han recuperado este miércoles el cuerpo de la periodista Amal Khalil, del diario local Al Akhbar, después de que fuera alcanzada por un ataque israelí contra la localidad de At Tiri, en el sur del Líbano, donde también ha resultado herida una segunda reportera.

"Con profunda tristeza, lamentamos la muerte de la periodista mártir Amal Khalil, que fue atacada por el Ejército de ocupación israelí mientras desempeñaba su labor profesional de transmitir la verdad en At Tiri", ha anunciado el ministro libanés de Información, Paul Morcos, en su cuenta de X.

"Atacar a periodistas es un crimen atroz y una flagrante violación del derecho internacional humanitario ante la cual no guardaremos silencio. Reiteramos nuestro llamamiento a la comunidad internacional y a las organizaciones internacionales", ha agregado Morcos.

"Claro" ataque contra la prensa Al Akhbar también ha confirmado el fallecimiento, que ha considerado un ataque "claro" contra la prensa al indicar que primero ha sido atacado el coche en el viajaba Khalil y posteriormente la casa en la que se había resguardado. ““ Según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, los ataques también han matado a otras dos personas y han herido a la periodista Zeinab Faraj, que había buscado refugio en la vivienda junto a Khalil después del primer bombardeo.