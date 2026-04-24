El tiempo hoy 24 de abril en España: tormentas fuertes y descenso notable de temperaturas en gran parte de España
- La llegada de aire frío en altura provocará un episodio de inestabilidad generalizada en el interior peninsular
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La llegada de aire frío en altura provocará un episodio de inestabilidad generalizada este viernes 24 de abril, con tormentas intensas en amplias zonas del interior peninsular y un descenso acusado de las temperaturas máximas, especialmente en el sureste.
Desde la madrugada, se esperan tormentas en las mesetas y en el Sistema Central, con precipitaciones que afectarán a zonas como el norte de Extremadura, la Comunidad de Madrid y el oeste de Castilla-La Mancha, extendiéndose progresivamente hacia la meseta norte. A lo largo de la tarde, la situación se intensificará con chubascos fuertes acompañados de tormenta e incluso granizo en Castilla y León, el norte y oeste de Castilla-La Mancha, La Rioja y Madrid.
Aunque con menor probabilidad, estas tormentas también podrían aparecer en otros puntos de la meseta sur, así como en áreas del centro y este de Andalucía, el sur de la Comunidad Valenciana y zonas montañosas del norte peninsular.
En contraste, el noreste peninsular y Baleares disfrutarán de cielos más estables, con predominio de despejados o nubes altas, mientras que en Canarias se mantendrán los cielos nubosos.
En cuanto a otros fenómenos, podrían formarse brumas y bancos de niebla matinales en el interior de la Comunidad Valenciana. La calima tenderá a remitir, desplazándose hacia el este peninsular.
Descenso generalizado de temperaturas
Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la península y Baleares, siendo especialmente notable la bajada en el sureste, mientras que en el noreste podrían experimentar un ligero ascenso. Las mínimas subirán en la mitad occidental, pero bajarán en la oriental y en Baleares. En Canarias, se prevé un aumento de las máximas en medianías y zonas altas, con pocos cambios en las mínimas.
Respecto al viento, predominarán los vientos flojos y variables en el interior, con componente este más intenso en el tercio oriental. En el Cantábrico soplarán vientos del oeste, y del norte en Galicia y Canarias, en general flojos o moderados. Durante la madrugada, no se descartan rachas muy fuertes de viento del sur en el interior del País Vasco y en la vertiente cantábrica de Navarra.
Inestabilidad durante el fin de semana
La presencia de aire frío en altura, junto a la formación de una pequeña dana en el sur peninsular, mantendrá este sábado un tiempo inestable en buena parte del interior y en Andalucía. Los chubascos y tormentas serán más probables en áreas montañosas como los sistemas Central y Bético, la cordillera Cantábrica y los Pirineos, aunque podrán extenderse también a las mesetas, Extremadura y el centro andaluz. Durante la madrugada, se esperan precipitaciones débiles o moderadas en los litorales del sureste y en Melilla, mientras que en Canarias predominarán los cielos nubosos con lluvias débiles en las islas de mayor relieve.
Las temperaturas máximas tenderán a bajar en el Cantábrico oriental y a mantenerse o subir ligeramente en el resto, con mínimas al alza en el noreste y el sistema Ibérico, mientras los vientos serán en general flojos de componente este en la Península y Baleares y del norte en Galicia, el Cantábrico y Canarias.
El domingo traerá una ligera estabilización atmosférica, aunque aún persistirá la probabilidad de chubascos tormentosos en el cuadrante noroeste, los Pirineos, el sureste y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En el Cantábrico, los cielos permanecerán muy nubosos, mientras que en el resto del país predominarán los intervalos poco nubosos o despejados. No se descartan brumas y bancos de niebla en zonas de montaña, Baleares, el valle del Guadiana y el interior de Galicia.
Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso generalizado, en contraste con unas mínimas que subirán en Galicia y Cataluña pero descenderán en otras áreas. El viento soplará flojo de componente este en la Península y Baleares, con mayor intensidad en el litoral y posibles rachas muy fuertes de levante en el Estrecho, mientras que en Canarias continuará el régimen de vientos flojos del norte.
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