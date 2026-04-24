El tiempo hoy 24 de abril en España: tormentas fuertes y descenso notable de temperaturas en gran parte de España

La llegada de aire frío en altura provocará un episodio de inestabilidad generalizada este viernes 24 de abril, con tormentas intensas en amplias zonas del interior peninsular y un descenso acusado de las temperaturas máximas, especialmente en el sureste.

Desde la madrugada, se esperan tormentas en las mesetas y en el Sistema Central, con precipitaciones que afectarán a zonas como el norte de Extremadura, la Comunidad de Madrid y el oeste de Castilla-La Mancha, extendiéndose progresivamente hacia la meseta norte. A lo largo de la tarde, la situación se intensificará con chubascos fuertes acompañados de tormenta e incluso granizo en Castilla y León, el norte y oeste de Castilla-La Mancha, La Rioja y Madrid.

Aunque con menor probabilidad, estas tormentas también podrían aparecer en otros puntos de la meseta sur, así como en áreas del centro y este de Andalucía, el sur de la Comunidad Valenciana y zonas montañosas del norte peninsular.

Este viernes habrá tormentas intensas en amplias zonas del interior peninsular. EL TIEMPO TVE

En contraste, el noreste peninsular y Baleares disfrutarán de cielos más estables, con predominio de despejados o nubes altas, mientras que en Canarias se mantendrán los cielos nubosos.

En cuanto a otros fenómenos, podrían formarse brumas y bancos de niebla matinales en el interior de la Comunidad Valenciana. La calima tenderá a remitir, desplazándose hacia el este peninsular.

Descenso generalizado de temperaturas Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la península y Baleares, siendo especialmente notable la bajada en el sureste, mientras que en el noreste podrían experimentar un ligero ascenso. Las mínimas subirán en la mitad occidental, pero bajarán en la oriental y en Baleares. En Canarias, se prevé un aumento de las máximas en medianías y zonas altas, con pocos cambios en las mínimas. Respecto al viento, predominarán los vientos flojos y variables en el interior, con componente este más intenso en el tercio oriental. En el Cantábrico soplarán vientos del oeste, y del norte en Galicia y Canarias, en general flojos o moderados. Durante la madrugada, no se descartan rachas muy fuertes de viento del sur en el interior del País Vasco y en la vertiente cantábrica de Navarra. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la península y Baleares. EL TIEMPO TVE