La defensa de Begoña Gómez señala a Peinado que en el 75% de másteres codirigidos hay personal externo

La defensa de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha remitido un informe pericial al juez Juan Carlos Peinado en el caso por el que ha decidido procesarla por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca, que analiza 209 cursos universitarios, en el que dice que el 75% de los másteres codirigidos incluyen personal externo.

Gómez codirigió el Máster de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), aunque fuentes universitarias señalan que la coordinación recaía en otra persona. El hecho de que codirigiera una cátedra y dos másteres — este y el del Dirección de Captación de Fondos para el Tercer Sector— forma parte de las investigaciones judiciales sobre su actividad profesional. Ella ha negado cualquier irregularidad y mantiene que actuó sin ánimo de lucro.

En el documento de 38 páginas, la defensa de Begoña Gómez señala la función de "control institucional" la figura del codirector o de los órganos académicos correspondientes, asume la función pública, garantizando el control institucional, la adecuación académica de las actividades y la correcta gestión de los recursos conforme a la normativa universitaria.

A modo de conclusión, el informe señala que la estructura organizativa de las cátedras extraordinarias y de los estudios de formación permanente (títulos propios) no responde únicamente a una "distribución formal de cargos", sino a un "reparto funcional efectivo" entre las partes pública y privada.