La defensa de Begoña Gómez señala a Peinado que en el 75% de másteres codirigidos hay personal externo
- En un informe pericial remitido al juez señala que la mayoría de los 209 cursos analizados tienen codirección
- El juez ha decidido procesarla por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación de marca
La defensa de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha remitido un informe pericial al juez Juan Carlos Peinado en el caso por el que ha decidido procesarla por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca, que analiza 209 cursos universitarios, en el que dice que el 75% de los másteres codirigidos incluyen personal externo.
Gómez codirigió el Máster de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), aunque fuentes universitarias señalan que la coordinación recaía en otra persona. El hecho de que codirigiera una cátedra y dos másteres — este y el del Dirección de Captación de Fondos para el Tercer Sector— forma parte de las investigaciones judiciales sobre su actividad profesional. Ella ha negado cualquier irregularidad y mantiene que actuó sin ánimo de lucro.
En el documento de 38 páginas, la defensa de Begoña Gómez señala la función de "control institucional" la figura del codirector o de los órganos académicos correspondientes, asume la función pública, garantizando el control institucional, la adecuación académica de las actividades y la correcta gestión de los recursos conforme a la normativa universitaria.
A modo de conclusión, el informe señala que la estructura organizativa de las cátedras extraordinarias y de los estudios de formación permanente (títulos propios) no responde únicamente a una "distribución formal de cargos", sino a un "reparto funcional efectivo" entre las partes pública y privada.
La "mayoría" de cursos tienen un sistema de codirección
La mayoría de los cursos que analiza el informe corresponden a másteres de formación permanente (109), que representan aproximadamente el 37,3% del total, y señala que en la mayor parte de los casos cuentan con un sistema de codirección.
En efecto, dice que únicamente 13 de los 109 másteres analizados están dirigidos por una sola persona, mientras que 96 (esto es, el 88%) cuentan con dos directores o codirectores.
De estos 96 programas codirigidos, 72 (es decir, el 75%) cuentan con la participación de una persona externa a la Universidad Complutense, lo que resulta plenamente coherente con la naturaleza de estas enseñanzas y con la normativa que las regula.
La Fiscalía de Madrid ha reclamado a la Audiencia Provincial que archive el caso Begoña Gómez al considerar que los hechos no son "constitutivos" de infracción penal". Así lo ha hecho en un recurso contra el auto en el que el juez instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, planteó juzgar con jurado popular a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez junto a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés