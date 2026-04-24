El Pentágono plantea en un email sacar a España de la OTAN, según Reuters, y Sánchez muestra "absoluta tranquilidad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado "absoluta tranquilidad" ante la información de la Agencia Reuters que apunta a que EE.UU. estudia suspender la participación de España en la OTAN por su oposición a la guerra de Irán y su negativa a permitir el uso de las bases y del espacio aéreo español para las operaciones contra Teherán.

Según ha asegurado una fuente oficial anónima a Reuters, el Pentágono plantea en un correo electrónico interno varias opciones de represalia contra los aliados que no se han avenido a apoyar a EE.UU., entre ellas suspender la participación de España en la OTAN y cambiar la postura de Washington sobre las Islas Malvinas para castigar a Reino Unido. España y Reino Unido son dos de los países que han puesto límites al uso de su territorio en la campaña militar contra Irán.

"No trabajamos sobre e-mails, trabajamos sobre documentos oficiales que haga EE.UU.", ha advertido Sánchez, que, no obstante, ha reiterado la "absoluta colaboración" de España con los aliados dentro de la legalidad internacional. "Somos un socio leal", ha subrayado.

Castigo por las limitaciones en el uso de las bases aéreas

La fuente oficial citada por Reuters menciona un correo electrónico interno del Departamento de Defensa de EE.UU. que propone opciones para castigar a los aliados que no han apoyado las operaciones militares de EE.UU. contra Irán.

El mensaje expresa la frustración de la Administración Trump con la negativa de los aliados a garantizar a las fuerzas estadounidenses el acceso a las bases militares en su territorio y al uso de su espacio aéreo. Según el correo, este acceso y el uso del espacio aéreo es "la línea básica absoluta" para la OTAN.

España ha negado permiso para el uso de las bases de Morón y Rota para operaciones relacionadas con la guerra, y ha cerrado el uso de su espacio aéreo a los aviones de las Fuerzas Aéreas estadounidenses implicados.

Por su parte, Reino Unido también negó el uso de sus bases para atacar Irán por sus dudas sobre la legalidad de la acción. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha reprochado en especial al primer ministro británico, Kier Starmer, que se le negara el uso de la base de Diego García, situada en una isla en el océano Índico, una localización estratégica para atacar Irán. Una vez iniciada la guerra, y ante los bombardeos iraníes contra países del golfo Pérsico, Londres ha permitido el uso de sus bases sólo para ataques "defensivos".

Estos dos no han sido los únicos aliados que han puesto límites al despliegue estadounidense. Italia ha denegado el uso de una base en Sicilia, y Francia no ha permitido sobrevolar su territorio a aviones cargados de armas para Israel.

Las opciones políticas que se evalúan en el correo interno del Pentágono pretenden enviar una señal a los aliados para "disminuir la sensación de derechos adquiridos que tienen los europeos", según la fuente de Reuters. Una de esas opciones es excluir a los países "difíciles" de posiciones importantes o prestigiosas en la OTAN.

Suspender a España en Alianza tendría efectos militares limitados, pero un impacto simbólico, se dice en el documento, que sin embargo no aclara cuál sería el mecanismo para hacerlo.

Otra de las propuestas es reevaluar el apoyo diplomático de EE.UU. a lo que en el mensaje se califica como "posesiones imperiales" europeas, y cita las Islas Malvinas (Islas Falkland, para los británicos), que pertenecen al Reino Unido pero son reclamadas por Argentina. En 1982, ambos países se enfrentaron en una guerra, que perdió Argentina.

El actual presidente argentino, Javier Milei, es aliado político de Trump.

Trump también ha cargado en varias ocasiones contra el resto de aliados de la OTAN por negarse a enviar barcos para forzar a Irán a levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz, e incluso ha dejado caer que EE.UU. se podría plantear abandonar la Alianza Atlántica.

Sin embargo, el email del Pentágono no habla de abandonar la OTAN, ni de cerrar bases en Europa. La fuente de Reuters no ha respondido, sin embargo, si entre las opciones está reducir la presencia de tropas estadoundienses en el Viejo Continente.

Preguntada sobre el correo, la jefa de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, ha repetido las quejas de Trump sobre la OTAN y no ha desmentido la existencia del documento. "El Departamento de Guerra [nombre que la Administración Trump ha dado al Departamento de Defensa] se asegurará de que el presidente tiene opciones creíbles para asegurar que nuestros aliados ya no son un tigre de papel y por el contrario cumplen con su parte. No tenemos más comentarios sobre deliberaciones internas sobre eso".

La OTAN celebrará su próxima cumbre en Ankara, Turquía, los días 7 y 8 de julio.