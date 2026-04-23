Los líderes de la UE se reúnen en Chipre con la guerra en Oriente Medio y la crisis energética sobre la mesa

Los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea (UE) se reúnen desde este jueves en una cumbre informal en Chipre en la que abordarán el conflicto en Irán y Oriente Próximo, y los retos que deja en el bloque, así como la contribución de Europa a la distensión y la paz, la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y las medidas para hacer frente al encarecimiento de la energía a raíz del conflicto.

La reunión va a tener lugar esta tarde y el viernes, cuando se sumarán a los líderes europeos varios socios regionales clave de Oriente Próximo en un almuerzo de trabajo informal para debatir la situación actual, los retos comunes y las nuevas oportunidades de cooperación.

La cita, que se da bajo medidas excepcionales de seguridad por la cercanía de la isla a la zona de conflicto, está organizada por Nikos Christodoulides, presidente de Chipre, que ocupa la presidencia de turno del Consejo de la UE hasta el 30 de junio, y estará presidida por el presidente del Consejo Europeo, António Costa. El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y la de Italia, Giorgia Meloni, o el mandatario francés, Emmanuel Macron, han ido llegando ya a la isla.

"Nuestra reunión en Chipre llega en un momento crucial para la agenda de la UE", explicó Costa en la carta de invitación a los líderes, en la que señaló que en la cita se revisará la aplicación de las decisiones adoptadas en la cumbre de marzo, "en particular en el ámbito de la energía" y representará "un momento de coordinación y orientación política adicional a la luz de la crisis actual en Oriente Próximo y sus repercusiones en las economías europeas".

También constituirá "un hito importante en el camino hacia un acuerdo sobre el próximo marco financiero plurianual".

El debate por la cláusula de defensa mutua Los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen en el complejo costero Agia Napa Marina, al sudeste de Chipre. Según informó el Consejo Europeo, los debates también podrían incluir aspectos relacionados con la cláusula de defensa mutua de la UE. "Sin llegar a activar el artículo 42.7, durante la crisis (de Oriente Medio), tuvimos la respuesta inmediata de cinco Estados miembros", ha expresado el presidente chipriota a su llegada a la cita. Lo ha hecho en referencia al envío de buques con capacidades antidrones por parte de España, Italia, Francia, Grecia y Países Bajos para apoyar la defensa de la isla tras el ataque que sufrió en marzo una base británica en el sur de Chipre con un dron de diseño iraní lanzado desde el Líbano. "Lo que necesitamos ahora y lo que vamos a discutir es cómo dar sustancia" al plan "y qué sucederá si un Estado miembro decide activarlo", ha agregado Christodoulides, convencido de la necesidad de "un plan operacional". El artículo 42.7 del Tratado de la UE establece que, si un país miembro sufre una agresión armada, los demás Estados miembros deberán prestarle ayuda "con todos los medios a su alcance". Hasta ahora, esa cláusula ha sido invocada una sola vez. Fue a petición de Francia en 2015 tras los atentados terroristas yihadistas de París, para recabar apoyos contra el Estado Islámico o en operaciones internacionales. ““