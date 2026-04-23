Los líderes de la UE se reúnen en Chipre con la guerra en Oriente Medio y la crisis energética sobre la mesa
- La cláusula de defensa mutua entrará en el debate, tras el ataque a una base británica en Chipre con un dron de diseño iraní
- Acude también el presidente ucraniano, que pide avanzar en la integración plena en el bloque europeo
Los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea (UE) se reúnen desde este jueves en una cumbre informal en Chipre en la que abordarán el conflicto en Irán y Oriente Próximo, y los retos que deja en el bloque, así como la contribución de Europa a la distensión y la paz, la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y las medidas para hacer frente al encarecimiento de la energía a raíz del conflicto.
La reunión va a tener lugar esta tarde y el viernes, cuando se sumarán a los líderes europeos varios socios regionales clave de Oriente Próximo en un almuerzo de trabajo informal para debatir la situación actual, los retos comunes y las nuevas oportunidades de cooperación.
La cita, que se da bajo medidas excepcionales de seguridad por la cercanía de la isla a la zona de conflicto, está organizada por Nikos Christodoulides, presidente de Chipre, que ocupa la presidencia de turno del Consejo de la UE hasta el 30 de junio, y estará presidida por el presidente del Consejo Europeo, António Costa. El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y la de Italia, Giorgia Meloni, o el mandatario francés, Emmanuel Macron, han ido llegando ya a la isla.
"Nuestra reunión en Chipre llega en un momento crucial para la agenda de la UE", explicó Costa en la carta de invitación a los líderes, en la que señaló que en la cita se revisará la aplicación de las decisiones adoptadas en la cumbre de marzo, "en particular en el ámbito de la energía" y representará "un momento de coordinación y orientación política adicional a la luz de la crisis actual en Oriente Próximo y sus repercusiones en las economías europeas".
También constituirá "un hito importante en el camino hacia un acuerdo sobre el próximo marco financiero plurianual".
El debate por la cláusula de defensa mutua
Los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen en el complejo costero Agia Napa Marina, al sudeste de Chipre. Según informó el Consejo Europeo, los debates también podrían incluir aspectos relacionados con la cláusula de defensa mutua de la UE. "Sin llegar a activar el artículo 42.7, durante la crisis (de Oriente Medio), tuvimos la respuesta inmediata de cinco Estados miembros", ha expresado el presidente chipriota a su llegada a la cita.
Lo ha hecho en referencia al envío de buques con capacidades antidrones por parte de España, Italia, Francia, Grecia y Países Bajos para apoyar la defensa de la isla tras el ataque que sufrió en marzo una base británica en el sur de Chipre con un dron de diseño iraní lanzado desde el Líbano. "Lo que necesitamos ahora y lo que vamos a discutir es cómo dar sustancia" al plan "y qué sucederá si un Estado miembro decide activarlo", ha agregado Christodoulides, convencido de la necesidad de "un plan operacional".
El artículo 42.7 del Tratado de la UE establece que, si un país miembro sufre una agresión armada, los demás Estados miembros deberán prestarle ayuda "con todos los medios a su alcance". Hasta ahora, esa cláusula ha sido invocada una sola vez. Fue a petición de Francia en 2015 tras los atentados terroristas yihadistas de París, para recabar apoyos contra el Estado Islámico o en operaciones internacionales.
La ausencia de Orbán y el debate con Zelenski
Esta cumbre de los Veintisiete habría sido la última en la que habría participado el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, tras perder las elecciones ante su exsocio conservador Péter Magyar, de perfil más europeísta y a quien está previsto que entregue el poder antes de finales de mayo.
El ministro húngaro de Asuntos Europeos, János Bóka, anunció la semana pasada que Orbán no participará debido a las tareas relacionadas con el proceso de transición gubernamental, y aclaró que Hungría no estará representada a nivel político, pero sí estará informada de los debates.
Quien sí estará será el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que relatará los últimos acontecimientos en la guerra de agresión rusa. Se prevé que con él, los líderes europeos aborden el reciente desbloqueo de la UE al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y al vigésimo paquete de sanciones contra Moscú.
El mandatario ucraniano ha afirmado este jueves, de camino a la cumbre, que su país merece una integración plena y no simbólica en la UE. Y ha celebrado el desbloqueo del crédito. Y al respecto se han pronunciado tanto Costa como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras reunirse con Zelenski. "Los presidentes elogiaron los importantes avances que ha realizado Ucrania en su camino hacia la adhesión a la UE (y) pidieron que se abran sin demora los capítulos de negociación" de dicho proceso, reza un comunicado conjunto.
Tras la primera sesión de este jueves, los mandatarios de la UE celebrarán una cena de trabajo donde hablarán de los esfuerzos para la paz en Oriente Medio y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, por donde antes de comenzar la guerra en Irán el 28 de febrero pasado pasaba la quinta parte del petróleo mundial, y que está bloqueado actualmente tanto por Irán como por EE.UU., a la espera de que ambos países lleguen a un acuerdo cuyas negociaciones se están dilatando en el tiempo en medio del alto el fuego pactado el 7 de abril.
También se espera que traten las medidas presentadas por la Comisión Europea para enfrentar al incremento de los precios de la energía desde el inicio de la contienda. La primera ministra italiana ha afirmado desde Chipre que Europa "debe ser mucho más valiente" a la hora de buscar soluciones a la crisis energética. "Nosotros debemos encontrar respuestas, hemos venido a buscarlas aquí", ha dicho Meloni a los medios a su llegada a la cumbre informal.
La cumbre seguirá el viernes en el Centro de Conferencias Filoxenia de Nicosia. En una primera sesión de trabajo se debatirá el próximo presupuesto de la UE para el periodo 2028-2034. Y posteriormente tendrá lugar una segunda ronda de discusiones a la que Chipre ha invitado los líderes del Líbano, Jordania, Egipto, Siria y del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, que se centrará en los contactos diplomáticos para la desescalada bélica en Oriente Medio para la reapertura de Ormuz.