La Guardia Civil rescata siete cadáveres del mar en Almería vinculados al posible naufragio de una patera

La Guardia Civil ha localizado y rescatado hasta siete cadáveres en aguas próximas a Almería desde el pasado domingo vinculados al posible naufragio de una patera.

Según la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia, han sido localizados varios cuerpos sin vida, sin que por el momento haya sido posible determinar su procedencia, aunque los investigadores han apuntado que podrían ser migrantes que viajaba en una embarcación que terminó hundida.

La Guardia Civil ha insistido en que sus agentes intentan determinar el origen de los mismos.