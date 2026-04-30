Hallan en aguas de Alicante tres cadáveres, uno menor, en avanzado estado de descomposición

Un menor y dos adultos, en tres hallazgos diferentes en las últimas horas, han sido recuperados en avanzado estado de descomposición en aguas de la provincia de Alicante. Todo apunta a que los fallecidos procedían del naufragio de una patera por dónde han sido localizados y la coincidencia temporal.

El primer cuerpo en ser encontrado este pasado miércoles ha sido el de un hombre de origen subsahariano frente a la costa de la localidad de El Campello. Frente al Cabo de Huertas y a primera hora se ha localizado el cadáver de un menor que llevaba chaleco salvavidas, y posteriormente el de una mujer cerca de la isla de Tabarca.

Los cadáveres, que están sin identificar, podrían proceder del naufragio de alguna embarcación precaria procedente del norte de África, posiblemente Argelia, sin que hasta ahora haya sido posible determinar cuánto tiempo llevaba cada uno de ellos en las aguas del Mediterráneo.

Los restos mortales han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde se les practicará la autopsia dentro de una investigación de la policía judicial de la Guardia Civil. Por el estado de los cuerpos, se deduce que llevaban muchos días en el mar.

En base a datos de la Organización Internacional para las Migraciones (Naciones Unidas), que monitorea las llegadas, fallecimientos y desapariciones en el Mediterráneo, más de 120 migrantes han fallecido este año en su ruta occidental.