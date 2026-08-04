El gran fichaje del Barça: la delantera brasileña Kerolin Nicoli firma hasta 2030

El FC Barcelona y el Manchester City han llegado a un acuerdo para el traspaso de la delantera brasileña Kerolin Nicoli, que firma contrato como azulgrana hasta 2030, según ha informado el club catalán.

Nacida en Sao Paulo hace 26 años, Kerolin es una de las futbolistas más destacadas del panorama internacional. Y su fichaje supone, tal como ha destacado el Barça en un comunicado, "la incorporación de una jugadora capaz de marcar diferencias en los últimos metros gracias a su desequilibrio en el uno contra uno, su velocidad y su facilidad para ver portería".

Fichaje histórico

Aunque su posición habitual es la de extremo, su polivalencia le permite actuar en cualquier lugar del frente de ataque. Una jugadora imprevisible y habilidosa por la que el Barça pagará al City, según diversos medios, uno 1,5 millones de euros entre fijos y variables, lo que le convierte en el traspaso más caro de la historia de la entidad.

La secretaría técnica azulgrana tenía en su lista a Kerolin como uno de refuerzos preferentes para aportar nuevas variantes ofensivas al equipo que dirige Pere Romeu tras la salida de Salma Paralluelo al Olympique de Lyon.

Y es que la internacional brasileña llega en plena madurez y en uno de los mejores momentos de su carrera para reforzar una plantilla, la del campeón de Europa, construida para competir de nuevo por todos los títulos.

“Preparada per a nous reptes 🔜 pic.twitter.com/1SnGsOWMyu“ — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) August 4, 2026

Una trayectoria profesional que ha llevado a Kerolin a jugar en cinco equipos de la Liga brasileña (gano la Copa Libertadores con el Corinthians en 2017); en la Liga F con el Madrid CFF, al que llegó tras cumplir dos años de sanción por dar positivo en un control antidopaje con el Palmeiras; en la NWSL de Estados Unidos con el North Carolina Courage; y en la FA Women's Super League con el Manchester City.

A nivel internacional, también se ha convertido en una pieza importante de la selección brasileña, con la que ha disputado las principales competiciones internacionales y ha ganado la Copa América en dos ocasiones (Colombia 2022 y Ecuador 2025) y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Keroline, que llegó este martes a Barcelona, "estoy muy contenta de estar aquí; los sueños se hacen realidad", dijo nada más aterrizar, será presentada este miércoles como nueva jugadora azulgrana en la Sala Comercial del Spotify Camp Nou a las 13:00 horas después de firmar su nuevo contrato.