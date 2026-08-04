Rafa Mir, condenado a más de 8 años de cárcel por agresión sexual con violencia, cedido por el Sevilla al Aris de Salónica

El delantero Rafa Mir, con contrato en el Sevilla hasta junio de 2027, jugará cedido en el Arias de Salónica hasta la conclusión de la temporada, cuando acaba su vínculo con el club español, por lo que el griego también tiene una opción de quedarse con su ficha definitiva.

Sobre Rafa Mir, que viajó este lunes a Grecia para someterse al reconocimiento médico e incorporarse a los entrenamientos de su nuevo equipo, pesa una condena en primera instancia a más de ocho años de cárcel por agresión sexual con violencia, por lo que ha tenido que recibir un permiso de la Audiencia Provincial de Valencia para mudarse a Salónica y firmar una vez al mes en el consulado español de la localidad helena.

"El Sevilla FC y el Aris de Salónica han llegado a un acuerdo para la cesión, con opción de compra, de Rafa Mir. El delantero ya jugó a préstamo en las dos últimas temporadas en el Valencia CF y el Elche CF. En el curso 2024-2025 en el conjunto de Mestalla disputó 22 partidos oficiales y sumó dos goles y dos asistencias, mientras que en la temporada pasada en el cuadro ilicitano disputó 29 partidos e hizo ocho tantos", señala en la tarde de este martes en un comunicado el club andaluz.

El ariete, de 29 años, fichó por el Sevilla en el verano de 2021 procedente del Wolverhampton inglés a cambio de dieciséis millones de euros y jugó, en tres temporadas, 105 partidos oficiales con la camiseta sevillista, en los que marcó veinticuatro goles y dispensó dos asistencias.