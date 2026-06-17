El Elche rescinde el contrato de cesión de Rafa Mir tras su condena por agresión sexual a una joven

El Elche CF ha rescindido este miércoles el contrato del delantero español Rafa Mir, que estaba cedido en el club ilicitano, después de que el jugador fuera condenado a ocho años y medio de prisión por agresión sexual a una joven.

"El Elche CF ha ejecutado la cláusula de extinción tanto del acuerdo de cesión como del contrato laboral, que fueron acordadas con el Sevilla FC y el jugador", afirma la entidad en un comunicado emitido en su página web.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia condenó este lunes a ocho años y medio de prisión a Rafa Mir, que fue juzgado el pasado 28 de mayo por un delito de agresión sexual y lesiones a una joven, cometido en la noche del 31 de agosto de 2024 en el domicilio del jugador de Bétera.

El tribunal impuso al segundo acusado, el también futbolista Pablo Jara, dos años y medio de prisión y el pago de una multa por un delito de agresión sexual, otro contra la integridad moral y uno leve de lesiones a una segunda joven amiga de la anterior.

La sala pidió en la sentencia deducir testimonio --procedimiento similar a una denuncia-- contra los policías locales de Bétera que acudieron al lugar de los hechos por si sus declaraciones en el juicio fueran constitutivas de un delito de falso testimonio. La sentencia estableció una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo.