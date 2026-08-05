Ceuta pide "socorro" al resto de España y dice que los menores migrantes irán a la Península: "La ley se está aplicando"
Entrevista en TVE
- Apela al sentido de Estado para apoyar a Ceuta a afrontar esta crisis migratoria tras la entrada masiva
- El PP rechaza el reparto solidario de los menores migrantes por las comunidades autónomas
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha afirmado, en una entrevista en TVE, que la situación en la ciudad autónoma sigue siendo "de caos e insostenible" y por ello ha pedido "socorro, auxilio, ayuda y solidaridad" al resto de España para hacer frente a la crisis migratoria tras la entrada masiva ilegal de más de 72.000 migrantes, y ha apelado al "sentido de Estado" y la "lealtad institucional".
En relación a los menores migrantes que acoge la ciudad autónoma y que él cifra en 1.100, superando por tanto en un 2.600% su capacidad de acogida, Vivas ha dicho que Ceuta apoya la reforma de la ley de extranjería para redistribuirlos de forma vinculante y solidaria por el resto de comunidades autónomas y ha añadido: "No solo la apoyamos, sino que además la estamos aplicando y la vamos a seguir aplicando".
Así lo ha dicho después de que el PP y las comunidades gobernadas por este partido en coalición con Vox anunciaran este martes su rechazo a acoger a estos menores. Vivas no ha querido entrar en polémicas con su partido y ha afirmado que habla como presidente de Ceuta y no como dirigente del PP.
De esta manera, ha dicho que "hasta ahora, la ley se aplica y los menores son trasladados a los lugares menos tensionados de la Península".
"Es verdad que algunas comunidades recurren estos traslados, pero también es verdad que nosotros acudimos a todos los resortes que la ley nos permite en defensa del interés general", ha explicado, para señalar que cree que esta entrada masiva "desborda a la propia ley".
Ha explicado que "antes de la avalancha", Ceuta atendía a unos 750 menores migrantes en los centros de la ciudad.
Vivas: "Hay un alto riesgo para el orden y la seguridad ciudadana"
Vivas ha asegurado que Ceuta sigue con "el alma en vilo" tras lo ocurrido y afirma que a pesar de que se ha aliviado la tensión con el retorno de los migrantes que entre el jueves y el viernes pasado entraron- el Gobierno dice que 70.000 de los 72.000 migrantes ya han retornado- la ciudad sigue "desbordada".
Él habla de unas 6.000 personas aún deambulando por Ceuta (mientras el Gobierno central habla de unos 2.000-3.000) y critica que el Gobierno aún no tenga la cifra concreta de los que allí siguen.
Ha cargado contra el Gobierno de nuevo por su respuesta "tardía e insuficiente" y asegura que sigue habiendo un "alto riesgo el orden y la seguridad ciudadana". "¿Cómo es posible que aún no tengamos el número exacto de los que siguen en Ceuta, cómo es posible que no se hayan identificado a todos, cómo es posible que aún no se hayan iniciado los expedientes de expulsión?", se ha preguntado.
"¿Cómo sabemos que no volverá a haber una avalancha así? Porque sabemos que no depende de las autoridades españoles y europeas, sino de un país que no reconoce nuestra soberanía", se ha quejado, para pedir una "solución estructural" para el problema migratorio y la seguridad de las fronteras.
En este contexto, Vivas ha puesto en duda la colaboración de Marruecos en la crisis migratoria. "Creo que no se ha producido esa colaboración. Es más, creo que Marruecos no es un país fiable", ha zanjado.
Preguntado por un posible nuevo intento de entrada masivo, que se estaría moviendo en redes, Vivas ha dicho que la población lo vive con inquietud porque "se ha demostrado que nuestra seguridad es muy vulnerable".
"¿Alguien puede pensar que se puede movilizar 70.000 o 80.000 personas sin que las autoridades locales, me refiero a las de Marruecos, lo perciban? ¿Esto es posible? La verdad es que el sentido común indica que no es posible", ha concluido.