Ceuta pide "socorro" al resto de España y dice que los menores migrantes irán a la Península: "La ley se está aplicando"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha afirmado, en una entrevista en TVE, que la situación en la ciudad autónoma sigue siendo "de caos e insostenible" y por ello ha pedido "socorro, auxilio, ayuda y solidaridad" al resto de España para hacer frente a la crisis migratoria tras la entrada masiva ilegal de más de 72.000 migrantes, y ha apelado al "sentido de Estado" y la "lealtad institucional".

En relación a los menores migrantes que acoge la ciudad autónoma y que él cifra en 1.100, superando por tanto en un 2.600% su capacidad de acogida, Vivas ha dicho que Ceuta apoya la reforma de la ley de extranjería para redistribuirlos de forma vinculante y solidaria por el resto de comunidades autónomas y ha añadido: "No solo la apoyamos, sino que además la estamos aplicando y la vamos a seguir aplicando".

Así lo ha dicho después de que el PP y las comunidades gobernadas por este partido en coalición con Vox anunciaran este martes su rechazo a acoger a estos menores. Vivas no ha querido entrar en polémicas con su partido y ha afirmado que habla como presidente de Ceuta y no como dirigente del PP.

De esta manera, ha dicho que "hasta ahora, la ley se aplica y los menores son trasladados a los lugares menos tensionados de la Península".

"Es verdad que algunas comunidades recurren estos traslados, pero también es verdad que nosotros acudimos a todos los resortes que la ley nos permite en defensa del interés general", ha explicado, para señalar que cree que esta entrada masiva "desborda a la propia ley".

Ha explicado que "antes de la avalancha", Ceuta atendía a unos 750 menores migrantes en los centros de la ciudad.