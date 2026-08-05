El PP matiza su discurso y se abre a un reparto de menores llegados a Ceuta "justo, bien dotado y planificado"

El PP se ha mostrado abierto a un reparto de los menores no acompañados acogidos en Ceuta en cumplimiento de la ley, pero ha exigido que sea "justo, con datos, bien dotado y planificado", entre críticas al Gobierno como responsable de la situación porque sabía, insisten los ‘populares’, que la "invasión" iba a producirse y "no hizo nada". Su socio en varias autonomías, Vox, insiste en que rechazará cualquier traslado.

Ha sido la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, la que ha afirmado que el partido sabe "que Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes". "Pero esto no puede ser, no sabemos cuántos menores son, ¿cómo vamos a hablar del reparto?", ha dicho. "El Gobierno de España tiene que hacerse cargo de la situación. Es que no sabemos cuántos menores hay", ha insistido.

Por su parte, el secretario general y número dos del PP, Miguel Tellado, no ha hecho referencia al asunto en un acto del partido en San Sebastián. Este martes respondía preguntado por este asunto que el responsable de la situación es el Gobierno y que debe resolverlo, entre otras vías, con la devolución de los migrantes "por donde han llegado". Este miércoles ha centrado el mensaje en descalificar a un Gobierno "acabado", que supo que esta "invasión" iba a producirse y "no hizo nada". "85.000 españoles que viven en Ceuta abandonados a su suerte", ha criticado.

El mensaje de Alma Ezcurra rebaja las primeras respuestas de las comunidades gobernadas por el PP con Vox, que han avanzado un rechazo a la acogida de estos menores. La dirigente ‘popular’ ha exigido en primer lugar datos, saber de cuántos menores se trata, y aplicar los instrumentos previstos como la reagrupación de menores con su familia o su entrega a los servicios sociales de su país de origen. "El Gobierno tiene que controlar la situación y después nos sentaremos a hablar de las soluciones a la irresponsabilidad que han cometido", ha recalcado.

Vox: "No puede ser que se reparta a los invasores por toda España" El discurso de Vox respecto a los menores es de rechazo frontal. Lo dejó claro este martes su jefe de filas, Santiago Abascal, que en redes negó "ni un euro de los españoles para MENAs, para ilegales, para invasores, para mafias del tráfico de personas, para Marruecos". Alma Ezcurra ha puesto distancia este miércoles con la posición del socio autonómico. Ha dicho que Abascal puede expresarse como estime oportuno, pero que su formación no utiliza estos términos, "y no lo vamos a hacer nunca". Desde Vox, en concreto el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha mantenido un mensaje claro y lo ha hecho en nombre del Ejecutivo: rechazo al traslado "de supuestos menores extranjeros" tal y como está recogido, ha apuntado, en el acuerdo con el PP. "Estamos sufriendo una invasión y la respuesta no puede ser que los españoles paguen las consecuencias y se reparta a los invasores por toda España", ha dicho. Y ha advertido que acudirán a todas las vías jurídicas y políticas contra el reparto.