La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado a la Guardia Civil que emita un informe sobre la "entrada irregular masiva" de decenas de miles de personas desde Marruecos a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio y que detalle si recibió algún dato en los días previos a que hubiese podido "alertar sobre su posible acaecimiento". También ha solicitado información a la Policía Nacional para comprobar si se trató de "una acción concertada o dirigida" por algún "grupo criminal".

En una providencia a la que que ha tenido acceso RTVE, la magistrada requiere a la Jefatura de Información de la Guardia Civil que informe a del dispositivo desarrollado por los distintos efectivos del instituto armado desplegados en Ceuta. Particularmente, señala el documento, en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que se han localizado en las aguas territoriales españolas, sus circunstancias personales y, en el caso de los fallecidas, "si constara la causa y la data de la muerte".

En lo que respecta a los supervivientes, "su identidad y datos de localización que se hubiesen podido recabar".

"Asimismo, que se informe de si se hubiese recibido en cualquiera de las unidades de la Guardia Civil de la Ciudad Autónoma de Ceuta alguna información en los días previos a tales acontecimientos que hubiese podido alertar sobre su posible acaecimiento", señala la jueza.

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