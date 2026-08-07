Werner Herzog, Premio Donostia del 74 Festival de San Sebastián
- Además, el cineasta presentará su película Bucking Fastard tras su estreno en Venecia
- El Festival de San Sebastián se celebrará del 18 al 26 de septiembre
El director, guionista, productor y actor alemán Werner Herzog recibirá el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián en su 74 edición, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre.
El cineasta será homenajeado en la gala de apertura del certamen donostiarra y presentará su película Bucking Fastard tras su estreno en Venecia, ha desvelado este viernes el Zinemaldia en un comunicado.
La proyección de la película tendrá lugar en el Teatro Victoria Eugenia antes de la ceremonia de entrega en el Kursaal, contará con la última película de Werner Herzog. Protagonizada por Rooney Mara, Kate Mara, Orlando Bloom y Domhnall Gleeson, Bucking Fastard cuenta la inusual historia de dos hermanas gemelas cuyo vínculo extraordinario las lleva a hablar al unísono, amar al mismo hombre y compartir los mismos sueños.
Seis décadas de cine
A lo largo de una carrera que abarca seis décadas, Werner Herzog se ha convertido en una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo, construyendo una obra extraordinaria ―alrededor de 80 filmes― y moldeada por la obsesión, las situaciones extremas y las contradicciones de la naturaleza humana. Sus películas, tanto de ficción como de no ficción, están pobladas por soñadores y conquistadores que se enfrentan a paisajes extremos y fuerzas que escapan a su control. Guiado por su concepto de "verdad extática", Herzog defiende un cine que trasciende la mera observación de los hechos para revelar una dimensión más profunda y poética de la realidad.
Nacido en Múnich en 1942, Werner Herzog creció en un valle remoto de las montañas bávaras. Hasta los 11 años ni siquiera conocía la existencia del cine. Comenzó a desarrollar proyectos cinematográficos a los 15 años y, dado que nadie parecía dispuesto a financiarlos, durante sus últimos años de instituto trabajó en el turno de noche de una fábrica de acero como soldador. También empezó a viajar a pie.
Hizo su primera llamada telefónica a los 17 años y su primera película a los 19. Abandonó la universidad, donde estudió historia y literatura.
Desde entonces ha escrito, producido y dirigido unas 80 películas, entre las que figuran Aguirre, la cólera de Dios (1972); Fitzcarraldo (1982), para la cual trasladó un barco de vapor sobre una montaña en plena selva; Grizzly Man (2005) y La cueva de los sueños olvidados (2010).
Además, ha publicado libros de poesía y prosa como Del caminar sobre hielo, Conquista de lo inútil y, recientemente, la novela El crepúsculo del mundo.
Ha sido director de escena de una docena de óperas en Bayreuth y en La Scala de Milán, así como en otros teatros de ópera alrededor del mundo.
También ha actuado en películas como Jack Reacher, The Mandalorian y en papeles como invitado en Los Simpson. Creó una instalación artística, Hearsay of the Soul, para la Bienal del Whitney Museum de Nueva York y el Getty Museum de Los Ángeles. Fundó Rogue Film School como contrapunto a lo que se enseña en la mayoría de las escuelas de cine del mundo.