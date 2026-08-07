Werner Herzog, Premio Donostia del 74 Festival de San Sebastián

El director, guionista, productor y actor alemán Werner Herzog recibirá el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián en su 74 edición, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre.

El cineasta será homenajeado en la gala de apertura del certamen donostiarra y presentará su película Bucking Fastard tras su estreno en Venecia, ha desvelado este viernes el Zinemaldia en un comunicado.

La proyección de la película tendrá lugar en el Teatro Victoria Eugenia antes de la ceremonia de entrega en el Kursaal, contará con la última película de Werner Herzog. Protagonizada por Rooney Mara, Kate Mara, Orlando Bloom y Domhnall Gleeson, Bucking Fastard cuenta la inusual historia de dos hermanas gemelas cuyo vínculo extraordinario las lleva a hablar al unísono, amar al mismo hombre y compartir los mismos sueños.

Fotograma de 'Bucking Fastard'