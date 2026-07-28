Los nuevos largometrajes de Pablo Larraín, Mike Leigh y Yesim Ustaoglu competirán por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, junto a los últimos trabajos de Nicole García, Maha Harada, Hans Petter Moland y Benjamín Naishtat.

Según ha informado este martes el certamen donostiarra en una nota, estas siete películas se suman a los nueve títulos de la Sección Oficial ya anunciados, entre ellas las españolas 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera, El mal padre, de Roberto Bueso, y Sants, de Mikel Gurrea.

La sección se completa por el momento con las proyecciones especiales fuera de concurso de Azken Agurra, de Koldo Almandoz; Ruega por nosotras, de Daniel Monzón; Sacamantecas, de David Pérez Sañudo y Bajañí, de Fernando Trueba, además de la serie Más allá de la sociedad, de Carlos Torres.

La serie El castillo, creada y escrita por Isabel Peña y Eduardo Villanueva, y codirigida por Elena Martín Gimeno y Sandra Romero, se proyectará fuera de concurso.

Nuevos competidores Entre los nuevos competidores dados a conocer este martes se encuentra el chileno Pablo Larraín, quien presentará Mis muertos tristes, una serie que en el Festival se proyectará en formato de largometraje y en cuyo reparto figuran Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Carolina Álvarez. La historia, basada en la obra de Mariana Enríquez, se centra en el personaje de Ema, quien puede ver y escuchar a los muertos. Por su parte, el británico Mike Leigh, quien ya estuvo en la Sección Oficial en 2024 con Hard Truths, regresará ahora a la competición con Tender Loving Care, un largometraje protagonizado por Marion Bailey, Paul Jesson, Kate O’Flynn y Alice Bailey Johnson en el que el cineasta continúa su lúcida exploración del mundo contemporáneo. También volverá a San Sebastián la directora turca Yesim Ustaoglu, ganadora de la Concha de Oro a la mejor película en 2008 con La caja de Pandora, y que en esta ocasión dará a conocer Artakalan/What Remains, un trabajo en el que cuenta el viaje interior de una poetisa que rompe con el orden asfixiante de su vida para reconectar consigo misma y cuestionarse todo lo que le rodea.