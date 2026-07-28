El tiempo del 28 de julio: las temperaturas subirán como antesala de la cuarta ola de calor

Las temperaturas continuarán ascendiendo este martes, jornada previa al inicio de la cuarta ola de calor de este verano. Durante el día, se alcanzarán valores de entre 36 y 38 grados en la mayor parte de la península y se podrán superar los 40 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

Ante este escenario, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por "riesgo importante" en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco, mientras que el aviso amarillo se mantendrá en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja.