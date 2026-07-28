El tiempo del 28 de julio: las temperaturas subirán como antesala de la cuarta ola de calor
- Durante el día, se alcanzarán valores de entre 36 y 38 grados en la mayor parte de la península
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Las temperaturas continuarán ascendiendo este martes, jornada previa al inicio de la cuarta ola de calor de este verano. Durante el día, se alcanzarán valores de entre 36 y 38 grados en la mayor parte de la península y se podrán superar los 40 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.
Ante este escenario, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por "riesgo importante" en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco, mientras que el aviso amarillo se mantendrá en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja.
Tiempo estable y calima en el sur
La jornada estará marcada por un tiempo estable de forma generalizada, con dominio de las altas presiones, cielos poco nubosos o despejados y ausencia de precipitaciones. Solo se registrarán intervalos de nubes bajas matinales en el norte de Canarias, el Estrecho, Melilla y zonas del Cantábrico y Galicia, con posibles bancos de niebla dispersos y tendencia a despejar. En los litorales de Galicia podría aumentar la nubosidad dejando brumas costeras, y en el sur peninsular es probable la entrada de calima.
El ascenso de las máximas será notable en amplias zonas del tercio norte e incluso extraordinario en el Cantábrico oriental. Únicamente se esperan descensos de las máximas en el oeste de Galicia, mientras que en los archipiélagos apenas habrá cambios.
Se prevé rebasar los 36 grados en amplias zonas del interior peninsular, sobrepasar los 40 grados en las depresiones del sur y suroeste, y aproximarse a esa cifra en el valle del Ebro. Además, en el Mediterráneo y el cuadrante suroeste se registrarán noches tropicales, en las que los termómetros no bajarán de los 20 grados.
En cuanto al viento, soplará levante en el Estrecho y alisio en Canarias, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes. Habrá viento moderado del nordeste en los litorales del sureste peninsular y del este en el Cantábrico y norte de Galicia, irán amainando, mientras que en el resto de la península el viento será flojo.
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