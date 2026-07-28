Japón registra un fuerte terremoto de magnitud 7,1 y lanza una alerta de tsunami
- Se han provocado cortes de electricidad en miles de hogares y ha interrumpido los trenes
- El país asiático se encuentra sobre una de las zonas sísmicas más activas del mundo
Japón ha sufrido este martes un fuerte terremoto de magnitud 7,1 en Kumamoto, según datos de la agencia meteorológica japonesa (JMA).
El país ha emitido una alerta de tsunami en varias zonas de la costa: Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita y Miyazaki. Las olas podrían medir hasta un metro de alto.
El sismo ha ocurrido a las 16.27 hora local (07.27 GMT), y su epicentro se ha ubicado a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, ubicada al sur, en la isla japonesa de Kyushu, ha detallado la agencia.
La primera ministra pide estar alerta ante nuevos sismos
El terremoto ha provocado cortes de electricidad en unos 40.000 hogares y ha interrumpido los servicios ferroviarios. Por el momento, no se ha informado de otros daños o víctimas, pero la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha avisado en rueda de prensa de que pueden producirse sismos de la misma magnitud en la zona. En este sentido ha pedido a la población estar alerta.
Japón se encuentra sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, con un temblor —de mayor o menos intensidad— que se produce al menos cada cinco minutos. El archipiélago sufre terremotos con relativa frecuencia, agrupa el 20% de los fenómenos de magnitud 6,0 o superior. Es por ello que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.
Según la autoridad reguladora nuclear de Japón, no se han registrado irregularidades en las centrales nucleares de la zona.