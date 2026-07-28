Japón registra un fuerte terremoto de magnitud 7,1 y lanza una alerta de tsunami

Japón ha sufrido este martes un fuerte terremoto de magnitud 7,1 en Kumamoto, según datos de la agencia meteorológica japonesa (JMA).

El país ha emitido una alerta de tsunami en varias zonas de la costa: Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita y Miyazaki. Las olas podrían medir hasta un metro de alto.

El sismo ha ocurrido a las 16.27 hora local (07.27 GMT), y su epicentro se ha ubicado a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, ubicada al sur, en la isla japonesa de Kyushu, ha detallado la agencia.