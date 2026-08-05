La última película de Albert Serra abrirá la sección 'Made in Spain' del Festival de Cine de San Sebastián

El último trabajo de Albert Serra, Seize moments de ma vie, un largometraje de no ficción centrado en la vida de la actriz y cantante alemana Ingrid Caven, abrirá la sección Made in Spain del Festival de Cine de San Sebastián, que clausurará Vanesa Benítez con 200 vidas, Paco Rabal.

Esta sección no competitiva que integra una selección de películas del panorama del cine español del año, con producciones estrenadas o no en España, estará integrada por 24 títulos, y alguno más que podría sumarse en las próximas semanas, ha informado este miércoles el Zinemaldia en un comunicado.

Entre ellas figuran las últimas películas de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, estrenada en la competición de Cannes; Isabel Coixet, Tres adioses; Víctor García León, Altas Capacidades, y Julia Paz, La buena hija.

Tras alzarse con la Concha de Oro y el Goya a la mejor película documental con Tardes de soledad en 2024, Albert Serra regresa al Festival con el estreno en España de su último trabajo Seize moments de ma vie, una aproximación a la vida de Ingrid Caven, que canta sobre 16 momentos de su vida en un concierto único en el Théâtre des Bouffes du Nord de París.

El estreno mundial de 200 vidas, Paco Rabal, un recorrido por los viajes, rodajes y festivales por los que desfiló el genial intérprete que recibió el Premio a Mejor Actor en el primer Festival de San Sebastián, en 1953, y el Premio Donostia en 2001, será el encargado de cerrar el ciclo.

Kotodama, el camino del espejo, el primer trabajo como cineastas de Eugenio Tardón y Carla Cañellas, y los debuts en el largometraje de Aina Clotet, con Viva; de Barbara Farré, con Mala Bestia; de Laura García Alonso, con Corredora; y de Berta García Lacht, con La vida es Verdi, figuran en la oferta de Made in Spain.

Tras codirigir el corto Ciao Bambina, que estuvo nominado al Goya, el director chileno Afioco Gnecco y la actriz Carolina Yuste, ganadora de dos premios Goya, presentan en esta sección su primer largo, Este cuerpo es mío.

Los justos, de los guionistas de la serie Aída Jorge A. Lara y Fer Pérez y La carn de Joan Porcel, son otros de los títulos que se podrán ver en esta sección, que acogerá también Ivan & Hadoum, ópera prima de Ian de la Rosa, ganadora del Premio Teddy en el Festival de Berlín.

Cristina Diz y Stefan Butzmühlen presentarán su segunda película, la road movie Die gäste/The Guests, que concursó en CineCoPro del Festival de Munich y que ahora celebra su estreno en España, y Marta Díaz de Lope su tercer trabajo Pioneras. Solo querían jugar, Premio del Público en el Festival de Málaga.

El tercer largometraje del director gallego Ángel Santos Touza, Así chegou a noite; Balandrau, vent salvatge, la ópera prima de Fernando Trullols, que ha trabajado como ayudante de dirección de J.A. Bayona, y La patria de los heladeros, de Maite Vitoria Daneris, son otros de los filmes que se incluyen en Made in Spain, que contará también con el estreno de El otro Chiquito, de Juan Zavala y Javier Morales, basado en una idea original del guionista y creador Diego San José.