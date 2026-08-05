Arrestan a un hombre armado en el club de golf de Donald Trump antes de su visita a Los Ángeles

Autoridades del condado de Los Ángeles arrestaron el pasado domingo a un hombre armado en el club de golf del presidente estadounidense, Donald Trump, en Rancho Palos Verdes, antes de la visita del mandatario prevista para este martes. Trump encabeza un discurso esta noche (madrugada del miércoles en España) ante el Comité Nacional Republicano en un evento de recaudación de fondos de su partido en la instalación de golf de su propiedad ubicada en esta zona exclusiva de la costa de Los Ángeles.

En un comunicado, las autoridades han detallado que el domingo atendieron el llamado de agentes federales vestidos de civil sobre la presencia de un individuo sospechoso en la propiedad que tomaba fotografías y videos, antes de ser detenido por agentes de la comisaría de la ciudad de Lomita, que sospechaban que estaba "supervisando actividades relacionadas con la planificación de la seguridad".

Ha sido identificado como Jeanine John Taele, de 38 años y residente de Downey, y durante la detención, le encontraron en el bolsillo del pantalón un cargador con 16 balas de punta hueca. Al registrar su vehículo, los agentes hallaron una pistola cargada con una bala en la recámara, junto con un cargador adicional con munición de punta hueca.

"Taele fue arrestado por portar un arma de fuego oculta y posesión de munición perforante/prohibida", señala el escrito. Posteriormente, detectives de la Oficina de Delitos Graves, adscritos al Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo (JTTF) del FBI llevaron a cabo un registro a su domicilio en el que fueron encontradas armas adicionales, cargadores de alta capacidad, así como "varios cuadernos con declaraciones preocupantes", según las autoridades, que no han especificado qué se podía leer en ellos.