Arrestan a un hombre armado en el club de golf de Donald Trump antes de su visita a Los Ángeles
- Las autoridades le encontraron una pistola cargada y "varios cuadernos con declaraciones preocupantes"
- Desde su última campaña presidencial, el mandatario republicano ha sido blanco de múltiples intentos de asesinato
Autoridades del condado de Los Ángeles arrestaron el pasado domingo a un hombre armado en el club de golf del presidente estadounidense, Donald Trump, en Rancho Palos Verdes, antes de la visita del mandatario prevista para este martes. Trump encabeza un discurso esta noche (madrugada del miércoles en España) ante el Comité Nacional Republicano en un evento de recaudación de fondos de su partido en la instalación de golf de su propiedad ubicada en esta zona exclusiva de la costa de Los Ángeles.
En un comunicado, las autoridades han detallado que el domingo atendieron el llamado de agentes federales vestidos de civil sobre la presencia de un individuo sospechoso en la propiedad que tomaba fotografías y videos, antes de ser detenido por agentes de la comisaría de la ciudad de Lomita, que sospechaban que estaba "supervisando actividades relacionadas con la planificación de la seguridad".
Ha sido identificado como Jeanine John Taele, de 38 años y residente de Downey, y durante la detención, le encontraron en el bolsillo del pantalón un cargador con 16 balas de punta hueca. Al registrar su vehículo, los agentes hallaron una pistola cargada con una bala en la recámara, junto con un cargador adicional con munición de punta hueca.
"Taele fue arrestado por portar un arma de fuego oculta y posesión de munición perforante/prohibida", señala el escrito. Posteriormente, detectives de la Oficina de Delitos Graves, adscritos al Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo (JTTF) del FBI llevaron a cabo un registro a su domicilio en el que fueron encontradas armas adicionales, cargadores de alta capacidad, así como "varios cuadernos con declaraciones preocupantes", según las autoridades, que no han especificado qué se podía leer en ellos.
Los intentos de asesinato contra Trump
Desde su última campaña presidencial, Donald Trump ha sido blanco de múltiples intentos de asesinato. De ser real la teoría de las autoridades y no haberle detenido, hubiera sido la cuarta tentativa contra el magnate republicano.
Hace menos de dos años, el 13 de julio de 2024, Trump sufrió un atentado mientras pronunciaba un discurso en un mitin de su candidatura en Butler, Pensilvania. Tan solo sufrió una herida por bala en su oreja derecha, si bien un ciudadano perdió la vida y otro resultó herido. El autor del disparo, Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, fue abatido.
Dos meses después, el 15 de septiembre, sobrevivió a otro intento mientras jugaba al golf en su club de West Palm Beach, Florida. El Servicio Secreto detectó a un hombre armado con un rifle apostado entre la maleza junto al campo. El sospechoso, Ryan Routh, de 58 años, huyó antes de abrir fuego y fue detenido posteriormente.
En el último, en abril pasado, el ya presidente tuvo que ser evacuado de urgencia de una gala de prensa en Washington cuando un hombre armado intentó entrar en la sala y se produjo un tiroteo. El individuo, Cole Allen, un californiano de 31 años, fue interceptado y detenido por el Servicio Secreto. Trump resultó ileso.
ha pasado ha sido nuestra propia corresponsal, Cristiana Olea
La cena no había hecho más que empezar, estábamos sentados en las mesas, Donald
Trump estaba ya sobre el escenario pero todavía no había pronunciado su
discurso
cuando de pronto hemos oído unos disparos muy cerca, enseguida han
evacuado a Trump, a los miembros del gobierno y a
los embajadores de varios países que estaban en la sala y allí se han vivido
unos momentos de pánico con los comensales tratando
de buscar refugio debajo de las mesas y con mucha confusión sobre lo que estaba
ocurriendo.
Luego poco a poco lo
hemos ido reconstruyendo.
Resulta que un hombre armado estaba dentro del hotel corriendo hacia la
sala donde estaba el presidente
y donde estábamos todos y ha sido allí ya en el último control de seguridad
cuando los agentes han tratado
de detenerlo y se han producido esos disparos.
Lo han detenido y ahora la investigación está en marcha
En una rueda de prensa Donald Trump ya en la Casa Blanca muy poco después ha
dicho que entiende que él era el
blanco del ataque y ha descrito al hombre como un loco que actuaba solo.
No es la primera vez que Donald Trump sufre
un ataque y ahora esto reabre muchas preguntas sobre las medidas de
seguridad en un evento así que
reunía a tantas autoridades, pero también sobre la violencia armada y la
violencia política
en este país
Los investigadores han presentado el nuevo caso a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles para que se considere la posibilidad de presentar cargos. La visita de Trump a California se da en un contexto de tensión con el actual gobernador del estado, Gavin Newsom, quien ha criticado que la presencia del mandatario en el Estado Dorado no sea para atender la situación de los afectados por los incendios, sino para recaudar fondos para su partido.
Trump viajará de Los Ángeles a Las Vegas para promover iniciativas de alivio fiscal, entre ellas las propuestas de cero impuestos a las propinas, a la seguridad social y a las horas extra.