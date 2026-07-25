Trump bromea en la repetición de la cena de corresponsales con presentarse a las elecciones de 2028

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto este viernes a bromear durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028 mientras se colocaba una gorra roja con el año 2028 en la parte frontal. "Quiero anunciar mi intención de competir por un cuarto mandato como presidente. Gané tres veces y lo haré de nuevo", dijo Trump antes de colocarse una de las gorras características de sus campañas electorales, esta vez con el número 2028, en una broma que ha repetido al menos dos veces esta semana durante apariciones públicas.

Trump hace alusión de forma sarcástica a un posible cuarto mandato, ya que nunca ha reconocido su derrota ante el demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020 y ha denunciado en múltiples ocasiones un supuesto fraude electoral del que no existen pruebas.

La broma fue el colofón de un discurso de más de 70 minutos pronunciado por el republicano durante la repetición de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada esta vez en el Hotel Waldorf Astoria de Washington, que en el pasado perteneció a la familia Trump, en lugar del Washington Hilton, sede tradicional de la gala.

La asistencia al evento, repetido esta noche después del atentado del pasado 26 de abril, también se redujo considerablemente, de unos 2.600 invitados a aproximadamente 700, mientras que el Servicio Secreto reforzó el dispositivo de seguridad y limitó los accesos al recinto, donde todos los asistentes debían presentar un código QR para entrar.