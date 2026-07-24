La CE "valora positivamente" que los nuevos aranceles de Trump se hayan quedado en un 10% para Europa

La Unión Europea ha valorado "positivamente" que los últimos aranceles aprobados por Donald Trump se sitúen para el bloque comunitario en un 10%, en línea con el acuerdo que ambas partes suscribieron hace un año. El dirigente estadounidense firmó este jueves una orden ejecutiva para imponer nuevos gravámenes a 60 países, con unas tasas que oscilan entre el 10 y el 12,5%. Estos nuevos tipos sustituyen al arancel genérico del 10% que el republicano aprobó cuando el pasado mes de enero el Tribunal Supremo anuló su política comercial por, entre otros motivos, no haberla validado en el Congreso.

El portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, ha destacado este viernes que la Unión "valora positivamente" que el tipo del 10% para la UE "esté en consonancia" con la declaración conjunta que el verano pasado firmaron la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, y el propio Trump, en Turnberry, Escocia. El acuerdo estipulaba un arancel genérico máximo del 15%, de ahí que la UE se haya felicitado por el hecho de que finalmente haya sido de un 10%.

Gill además ha subrayado que la decisión adoptada por Trump también reintroduce las exenciones arancelarias adicionales para la UE, "como las aplicables al corcho y los diamantes, además de las ya existentes para aeronaves y sus componentes, medicamentos genéricos e ingredientes activos". El movimiento de Estados Unidos invita, según la CE, a seguir "explorando nuevas exenciones arancelarias", además de profundizar en la cooperación entre ambas partes en "una amplia gama de ámbitos, como las relaciones con los clientes, la seguridad económica, la inteligencia artificial y los asuntos digitales, entre otros".

El portavoz de comercio, que ha recordado que la UE ya cumplió su parte del acuerdo con la entrada en vigor el pasado 1 de julio de los compromisos arancelarios que Von der Leyen adquirió ante Trump, ha señalado, no obstante, que espera que el republicano "siga respetando" el acuerdo firmado. Lo que no ha gustado en Bruselas es que la nueva excusa puesta por el presidente de Estados Unidos para la aprobación de los aranceles haya sido recurrir a una ley que le habilita para castigar a los países que no luchan contra los trabajos forzosos y a una investigación para determinar quiénes cumplen o no.

De ahí que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en términos similares a los empleados por la CE haya señalado que "las medidas adoptadas son coherentes con el marco de la declaración conjunta", pero haya añadido que el Ejecutivo "no comparte el fondo del análisis relativo a la imposición de estos aranceles".