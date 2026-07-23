EE.UU. impone aranceles de hasta el 12,5 % a 60 países por no combatir el trabajo forzoso

Estados Unidos ha anunciado nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 economías. La Administración de Donald Trump justifica esta medida con una investigación sobre "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso".

Entre los productos que están exentos, se encuentran el petróleo, el gas, los fertilizantes y algunos alimentos.

Esta decisión se ha hecho pública horas de que expire el actual arancel global temporal del 10 %. El republicano anunció hace 150 días dicho gravamen y, tras ese periodo, solo podía ser prorrogado por el Congreso, según señala la legislación de Estados Unidos.

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