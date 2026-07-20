Estados Unidos impone nuevos aranceles del 50% a Canadá por "discriminar" a sus automóviles, alcohol y lácteos

Estados Unidos impondrá un nuevo arancel del 50% a diversos productos procedentes de Canadá en respuesta a lo que considera una "discriminación" de su país vecino a sus automóviles, bebidas alcohólicas y productos lácteos.

Las tres órdenes firmadas por el presidente Donald Trump afectan a diversas categorías de bienes, que van desde el vino hasta los palos de hockey o el cemento, según la nota de prensa de la Casa Blanca, independientemente de si forman parte del acuerdo T-MEC a tres bandas junto a México.

Reprocha a Canadá que no se siente a negociar Está previsto que entren en vigor el 19 de agosto, es decir, en 30 días, pero no sería la primera vez que el mandatario republicano usa ese plazo para negociar con el Gobierno afectado. "En el último año y medio, solo dos países han optado por tomar represalias contra los aranceles del presidente Trump en lugar de negociar un acuerdo con Estados Unidos: la República Popular China y Canadá", presiona en ese sentido la nota de la Casa Blanca.