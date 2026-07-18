Trump pide a Canadá que pague por el humo de sus incendios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a su vecino del norte, Canadá, de un aumento de aranceles a consecuencia del humo que llega a Estados Unidos procedente de los incendios que asolan Canadá, año tras año. Incendios que han deteriorado la calidad del aire en ciudades estadounidenses.

"Se trata de una negligencia deliberada que se está convirtiendo en un fenómeno anual y que cuesta a Estados Unidos miles de millones de dólares; el costo de esta contaminación debe sumarse necesariamente a los aranceles que Canadá paga actualmente", escribió el mandatario en su red Truth Social.

La densa humareda procedente de cientos de incendios en Canadá cubrió el jueves y el viernes una amplia franja de Estados Unidos, desde el Medio Oeste hasta el noroeste del país, lo que llevó a las autoridades a recomendar a la población que permaneciera en interiores.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) mantiene este viernes alertas generalizadas respecto a la calidad del aire en gran parte de la región de los Grandes Lagos, hasta New England y el Medio Atlántico.

En total, más de cien millones de personas en dieciocho estados y el Distrito de Columbia se encuentran bajo estas alertas debido a la presencia de partículas finas contaminantes procedentes del humo de estos incendios.

Trump responsabilizó a Canadá "por no mantener adecuadamente sus bosques y la maleza que contienen, lo que provoca que Estados Unidos sufra una invasión innecesaria de aire sucio, contaminado y nocivo, cuya calidad es peligrosa y totalmente inaceptable".

El jefe de Estado afirmó que llamaría al primer ministro canadiense, Mark Carney, y denunció que "Canadá se ha negado a llevar a cabo tareas básicas de gestión forestal y de retiro de residuos, a sabiendas de que dicha negativa conduciría precisamente a este resultado".

Trump y el cambio climático El primer ministro canadiense Mark Carney, declaró el jueves que Estados Unidos podría hacer más para combatir el cambio climático, que está provocando temperaturas más cálidas y fenómenos extremos en todo el mundo. Es probable que ambos mandatarios coincidan el domingo en la final de la Copa Mundial de la FIFA, que se disputará en Nueva Jersey. La mayoría de los incendios se localizan en la enorme provincia de Ontario y se concentran en el remoto y escasamente poblado noroeste, donde el único medio de transporte son los aviones. Miles de personas han sido evacuadas y al menos una comunidad ha quedado completamente destruida por el fuego. Actualmente hay más de ochocientos incendios forestales activos en Canadá y el humo continúa desplazándose hacia el sur impulsado por los vientos.