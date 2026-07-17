El humo de los más de 800 incendios forestales en Canadá engulle Nueva York a tres días de la final del Mundial

El denso humo de los hasta 858 incendios forestales activos en Canadá ha cubierto este jueves una amplia zona de Estados Unidos, desde el medio oeste hasta el noreste, incluida la ciudad de Nueva York, que se debe engalanar para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputará en la cercana Nueva Jersey ante más de 80.000 aficionados.

El cielo ha estado teñido de una bruma anaranjada y el aire huele acre. Las autoridades neoyorquinas han instado a los residentes a limitar su tiempo al aire libre y han advertido a los ancianos, las mujeres embarazadas y las personas con otros factores de riesgo, como enfermedades cardíacas y pulmonares, que permanezcan en el interior.

"Se espera que hoy sea el peor día de este evento", ha dicho el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. "Con niveles de contaminación 'insalubres', todos, no solo las personas con asma o problemas cardíacos, ni solo los adultos mayores, todos podrían sufrir efectos en la salud. Por lo tanto, hoy, todos los neoyorquinos deben tomar precauciones".

La neblina provocada por los incendios forestales canadienses cubre la Estatua de la Libertad, en esta foto tomada desde un ferry de Staten Island David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La ciudad ha estado distribuyendo mascarillas KN95 gratuitas en cientos de bibliotecas, comisarías y estaciones de bomberos, ha informado el alcalde.

Más allá de Nueva York, Detroit (Míchigan) ha registrado la peor calidad del aire de cualquier ciudad del mundo este jueves, según la empresa de monitoreo IQAir, con un índice de contaminantes de 600, el doble del nivel considerado "peligroso" por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Un peatón cruza la calle mientras el perfil urbano de Detroit queda oculto por la mala calidad del aire debido al humo de los incendios forestales canadienses Paul Sancya AP Photo / Paul Sancya