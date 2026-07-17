El humo de los más de 800 incendios forestales en Canadá engulle Nueva York a tres días de la final del Mundial
- La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se disputará en la cercana Nueva Jersey
- Las autoridades canadienses han contabilizado 858 fuegos activos en todo el país, incluyendo 111 fuera de control
El denso humo de los hasta 858 incendios forestales activos en Canadá ha cubierto este jueves una amplia zona de Estados Unidos, desde el medio oeste hasta el noreste, incluida la ciudad de Nueva York, que se debe engalanar para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputará en la cercana Nueva Jersey ante más de 80.000 aficionados.
El cielo ha estado teñido de una bruma anaranjada y el aire huele acre. Las autoridades neoyorquinas han instado a los residentes a limitar su tiempo al aire libre y han advertido a los ancianos, las mujeres embarazadas y las personas con otros factores de riesgo, como enfermedades cardíacas y pulmonares, que permanezcan en el interior.
"Se espera que hoy sea el peor día de este evento", ha dicho el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. "Con niveles de contaminación 'insalubres', todos, no solo las personas con asma o problemas cardíacos, ni solo los adultos mayores, todos podrían sufrir efectos en la salud. Por lo tanto, hoy, todos los neoyorquinos deben tomar precauciones".
La ciudad ha estado distribuyendo mascarillas KN95 gratuitas en cientos de bibliotecas, comisarías y estaciones de bomberos, ha informado el alcalde.
Más allá de Nueva York, Detroit (Míchigan) ha registrado la peor calidad del aire de cualquier ciudad del mundo este jueves, según la empresa de monitoreo IQAir, con un índice de contaminantes de 600, el doble del nivel considerado "peligroso" por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
La evolución de los incendios
Hasta el jueves por la mañana, las autoridades han contabilizado 858 incendios activos en todo Canadá, incluyendo 111 considerados fuera de control. La mayoría de los incendios se ubican en las provincias centrales de Manitoba, Saskatchewan y Ontario.
Según datos del gobierno canadiense, aproximadamente 2,4 millones de hectáreas se han quemado durante esta temporada de incendios forestales. Los expertos en clima afirman que el aumento de las temperaturas globales está provocando un incremento en la frecuencia e intensidad de los incendios forestales en todo el mundo.
El humo de los incendios forestales, que puede permanecer en el aire durante semanas y recorrer miles de kilómetros, es más tóxico que la contaminación atmosférica normal.
Diversos estudios han relacionado el humo de los incendios forestales con mayores tasas de infartos, accidentes cerebrovasculares, cáncer, complicaciones durante el embarazo y un debilitamiento del sistema inmunitario.