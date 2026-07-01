Mamdani cierra un presupuesto "socialista" con "inversiones históricas" en vivienda asequible para Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha cerrado este martes un presupuesto de 125.800 millones de dólares para la ciudad de cara a 2027 tras llegar a un acuerdo con el concejo municipal que contempla "inversiones históricas" en vivienda asequible, a la vez que busca acabar con el déficit heredado de su predecesor, Eric Adams.

Tras seis meses en el cargo, Mamdani y la portavoz del concejo, la demócrata Julie Menin, han presentado las cuentas tras semanas de negociaciones encalladas en un subsidio municipal de ayuda para el alquiler. Según ha asegurado el alcalde, estas cuentas prevén inversiones "históricas" en materia de vivienda, que se sumarán a otras medidas como la congelación del alquiler de casi un millón de apartamentos de renta regulada, que ya avaló el consejo del ramo la semana pasada y a la que el presidente Donald Trump ha expresado su rechazo; o el impuesto a segundas residencias y viviendas de lujo de personas no residentes, que pactó con la gobernadora del estado, Kathy Hochul, y con lo que espera recaudar unos 500 millones de dólares anuales.

Además, ha acordado un nuevo programa de ayudas al alquiler dotado con 175 millones de dólares para este año fiscal y con una base consolidada de 125 millones a partir del próximo.

La economía y el socialismo Antes de desgranarlas, el alcalde demócrata ha explicado que durante este proceso ha recordado la cita del economista austríaco Friedrich Hayek que afirma que si los socialistas entendieran de economía, no lo serían. "Si estos últimos meses han demostrado algo, es que los socialistas no solo entendemos de economía tan bien como los capitalistas que nos precedieron, sino que podemos resolver sus años de mala gestión mediante la defensa de nuestros principios", ha añadido Mamdani, que se identifica como socialista. El subsidio por el alquiler ha sido el principal escollo de las negociaciones entre Mamdani y el concejo. Menin exigía ampliar la dotación de los CityFHEPS, un programa de vales de ayuda para el alquiler de la ciudad diseñado para salir de los refugios, encontrar un hogar permanente o evitar ser desalojados. Aunque Mamdani defendió en campaña la ampliación del programa, dio marcha atrás cuando llegó al poder en un intento de reducir el enorme déficit que enfrenta la ciudad. Su administración heredó un litigio sobre el diseño del programa del gobierno de Adams que también queda resuelto. El presupuesto también contempla ampliar la financiación de ayudas al alquiler, con la que esperan proteger más de 200 viviendas al año, ampliar el programa de microsubvenciones para acceso a la vivienda a las víctimas de violencia de género, así como el apoyo a los propietarios de viviendas en riesgo de desahucio. ¿Quién es Zohran Mamdani? El nuevo alcalde de Nueva York que ha prometido acabar con "el fascismo de Trump" Uxía Pérez