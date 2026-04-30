Zohran Mamdani no reconoce haber llevado Nueva York a la bancarrota en este vídeo, es falso

En redes sociales se difunde un vídeo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, hablando de la situación económica de la ciudad y aseguran que reconoce que "está en bancarrota", que "la hizo quebrar" en cuatro meses de mandato y que "ha pedido ayuda a Trump". Es falso. En la comparecencia el alcalde critica el déficit presupuestario heredado y pide al Estado de Nueva York que acabe con el desequilibrio entre lo que la ciudad recibe y lo que aporta.

Una publicación de X, compartida más de 20.000 veces, difunde un vídeo en el que Mamdani habla de la situación presupuestaria de Nueva York y afirma: "El alcalde comunista de Nueva York Mamdani, que fue electo por prometer un montón de cosas gratis y mega aumentos de impuestos anuncia que ya hizo quebrar la ciudad. 'Estamos con una crisis presupuestaria. No tenemos ingresos. El déficit es enorme'. Además, pidió ayuda a Trump". Otro mensaje, compartido más de 3.000 veces, adjunta la misma grabación y dice: "El socialista Mamdani ha declarado que la ciudad de Nueva York está en bancarrota y ha pedido ayuda a Trump. 4 meses ha tardado".