Zohran Mamdani no reconoce haber llevado Nueva York a la bancarrota en este vídeo, es falso
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En redes sociales se difunde un vídeo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, hablando de la situación económica de la ciudad y aseguran que reconoce que "está en bancarrota", que "la hizo quebrar" en cuatro meses de mandato y que "ha pedido ayuda a Trump". Es falso. En la comparecencia el alcalde critica el déficit presupuestario heredado y pide al Estado de Nueva York que acabe con el desequilibrio entre lo que la ciudad recibe y lo que aporta.
Una publicación de X, compartida más de 20.000 veces, difunde un vídeo en el que Mamdani habla de la situación presupuestaria de Nueva York y afirma: "El alcalde comunista de Nueva York Mamdani, que fue electo por prometer un montón de cosas gratis y mega aumentos de impuestos anuncia que ya hizo quebrar la ciudad. 'Estamos con una crisis presupuestaria. No tenemos ingresos. El déficit es enorme'. Además, pidió ayuda a Trump". Otro mensaje, compartido más de 3.000 veces, adjunta la misma grabación y dice: "El socialista Mamdani ha declarado que la ciudad de Nueva York está en bancarrota y ha pedido ayuda a Trump. 4 meses ha tardado".
Mamdani no reconoce que "hizo quebrar la ciudad"
En VerificaRTVE hemos transcrito y traducido la grabación, de 1 minuto y 20 segundos, y comprobamos que el alcalde de Nueva York dice: "Nueva York afronta una crisis de presupuesto histórica de una magnitud histórica. Hemos heredado el mayor déficit desde la Gran Recesión". Posteriormente, critica los "años de mala gestión" y el "desequilibrio estructural entre lo que la ciudad envía al Estado" y lo que recibe.
Estas declaraciones forman parte de una comparecencia más larga que subió a YouTube la Oficina del alcalde, que intervino junto a la presidenta del Consejo Municipal, Julie Mennin. En la rueda de prensa celebrada el 28 de abril, Mamdani anuncia que ampliaba el plazo hasta el 12 de mayo para presentar el presupuesto municipal por la crisis presupuestaria. Hemos analizado la transcripción y constatamos que en ningún momento pide ayuda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino al Gobierno del Estado de Nueva York.
En el comunicado de la Oficina del alcalde especifican que han instado "al Estado de Nueva York a finalizar su presupuesto que proporcione a la ciudad la parte justa de financiación". Según sus cifras, "la ciudad de Nueva York aporta el 55,6% de los ingresos estatales, pero recibe solo el 41,7% a cambio".
Medios estadounidenses también han explicado la situación presupuestaria de la ciudad de Nueva York y la comparecencia del alcalde (1 y 2). Ninguno de ellos hace referencia a que Mamdani haya declarado la situación de bancarrota en Nueva York ni a que haya solicitado ayuda al Gobierno federal presidido por Trump. Estas declaraciones llegan después de la presentacion del presupuesto preliminar para el año fiscal de 2027 en el que Mamdani ya afirmaba haber heredado un déficit muy grande.
Zohran Mamdani ha sido objeto de bulos desde su llegada a la alcaldía de Nueva York, que recopilamos en este artículo. En VerificaRTVE también te hemos aclarado que estas fotos en las que aparece con Jeffrey Epstein están generadas con IA.