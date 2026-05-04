El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani ingresa en el hospital en condición crítica, pero estable

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, ha ingresado en un hospital de Florida en condición crítica, pero estable, según ha informado este lunes su portavoz Ted Goodman, sin precisar los motivos.

En un mensaje, ha escrito que "el alcalde Giuliani es un luchador que ha enfrentado cada desafío de su vida con una fortaleza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fortaleza en este preciso momento". "Les pedimos que se unan a nosotros en oración por el 'Alcalde de Estados Unidos'", ha agregado.

Giuliani ejerció como alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001. En los últimos meses, el político ha estado involucrado en múltiples batallas legales, como una declaración de bancarrota y la pérdida de la licencia para ejercer como abogado. Además, Giuliani fue hospitalizado el pasado septiembre, tras un accidente de tráfico que le provocó una fractura de vértebra, que ha limitado aún más su aparición en eventos públicos.