El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani ingresa en el hospital en condición crítica, pero estable
- Su portavoz no ha indicado los motivos de la hospitalización del político, inmerso actualmente en batallas legales
- Ejerció como abogado de Trump y fue una de las figuras clave detrás de las acusaciones de fraude electoral en 2020
El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, ha ingresado en un hospital de Florida en condición crítica, pero estable, según ha informado este lunes su portavoz Ted Goodman, sin precisar los motivos.
En un mensaje, ha escrito que "el alcalde Giuliani es un luchador que ha enfrentado cada desafío de su vida con una fortaleza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fortaleza en este preciso momento". "Les pedimos que se unan a nosotros en oración por el 'Alcalde de Estados Unidos'", ha agregado.
Giuliani ejerció como alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001. En los últimos meses, el político ha estado involucrado en múltiples batallas legales, como una declaración de bancarrota y la pérdida de la licencia para ejercer como abogado. Además, Giuliani fue hospitalizado el pasado septiembre, tras un accidente de tráfico que le provocó una fractura de vértebra, que ha limitado aún más su aparición en eventos públicos.
Figura clave detrás de las acusaciones de fraude en 2020
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado en su plataforma Truth Social sobre la hospitalización del correligionario. En su juventud, Giuliani fue demócrata, pero se escoró en 1980 hacia el lado republicano, antes de regir en Nueva York.
En su mensaje, Trump ha criticado que "los lunáticos de la izquierda radical" lo trataran "tan mal" y ha vuelto a insistir en el fraude electoral en las elecciones de 2020 que perdió contra Joe Biden. Giuliani ejerció como abogado de Trump, tras desempeñarse como alcalde, y fue una de las figuras clave detrás de dichas acusaciones hace seis años. En 2025, Trump le indulto junto a decenas de personas de todos los cargos.