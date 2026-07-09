Mamdani no ha pedido que la Policía de Nueva York ignore los casos de violencia doméstica por la ley de la sharía

En redes sociales difunden que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha pedido que la Policía no responda las llamadas por violencia doméstica y lo relacionan con la ley de la sharía. Es un bulo. Se trata de una frase sacada de contexto de una intervención de Mamdani en un podcast en 2020 en la que pedía que determinados casos, como la violencia de género, fueran atendidos por personal especializado.

El mensaje, compartido en X más de 1.000 veces desde el 6 de julio, afirma: "Zohran Mamdani: 'La policía de Nueva York no debería responder a las llamadas por violencia doméstica'. (NYP). Esto es esencialmente la ley de la sharía. A los maridos se les permite golpear a sus esposas". La publicación adjunta un montaje fotográfico en el que se ve la cara del alcalde de Nueva York y una foto de un vehículo patrulla de la policía de Nueva York. Detectamos mensajes en inglés que difundían la misma idea en enero.