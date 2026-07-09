Mamdani no ha pedido que la Policía de Nueva York ignore los casos de violencia doméstica por la ley de la sharía
- Unas declaraciones de 2020 en las que pedía que estos casos fueran atendidos por un grupo especializado
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En redes sociales difunden que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha pedido que la Policía no responda las llamadas por violencia doméstica y lo relacionan con la ley de la sharía. Es un bulo. Se trata de una frase sacada de contexto de una intervención de Mamdani en un podcast en 2020 en la que pedía que determinados casos, como la violencia de género, fueran atendidos por personal especializado.
El mensaje, compartido en X más de 1.000 veces desde el 6 de julio, afirma: "Zohran Mamdani: 'La policía de Nueva York no debería responder a las llamadas por violencia doméstica'. (NYP). Esto es esencialmente la ley de la sharía. A los maridos se les permite golpear a sus esposas". La publicación adjunta un montaje fotográfico en el que se ve la cara del alcalde de Nueva York y una foto de un vehículo patrulla de la policía de Nueva York. Detectamos mensajes en inglés que difundían la misma idea en enero.
Mamdani pedía que estas llamdas las atendieran grupos especializados
Mamdani no pedía que las autoridades municipales no atiendan los casos de violencia doméstica. Se trata de una frase sacada de contexto de una intervención del actual alcalde de Nueva York, el primer musulmán y socialista en llegar a ese cargo. Las declaraciones proceden del pódcast Immigrantly, grabado en julio de 2020, cuando aún no era candidato. Lo encontramos publicado en 2025 en YouTube en el perfil de YouTube de este mismo podcast.
En esta conversación en inglés, a partir del minuto 11:32, la presentadora pregunta a Mamdani sobre el 'BLM' (el movimiento Black Lives Matter), en el contexto del asesinato de George Floyd, y sobre el papel de la policía en la sociedad. Mamdani responde que es necesario recortar el presupuesto de la Policía de Nueva York y que "es hora de romper la narrativa política" de que la "Policía siempre es la respuesta", porque, a su juicio, "para muchas personas no crea seguridad", sino que "crea y amplifica la violencia".
Posteriormente, Mamdani defiende que a la Policía se le han dado demasiadas responsabilidades que "no deberían tener nada que ver con sus departamentos", y añade: "Si una persona sin hogar está en un tren, no necesita que venga un extraño con un arma a resolver esa situación. Si sabes que alguien está cruzando la calle de forma imprudente o que alguien sufre violencia doméstica… Hay tantas situaciones diferentes que serían manejadas mucho mejor por personas capacitadas para lidiar con esas situaciones específicas en lugar de un individuo armado que ha recibido un entrenamiento bastante limitado con respecto a este tipo de situaciones". Tal y como puedes comprobar, Mamdani no ha pedido que la Policía de Nueva York ignore las llamadas de violencia doméstica por la ley de la sharía ni ha defendido que a los maridos se les permita golpear a sus esposas.
Estas declaraciones ya habían sido objeto de desinformación
La misma cuenta de X que difunde actualmente este mensaje lo publicó también en enero de 2026 y encontramos otros mensajes virales que lo difundieron en esas fechas. Todos ellos citan como fuente un portal web estadounidense que publicó un artículo con ese mismo titular en julio de 2025, durante la campaña para las elecciones locales. Entonces, varios equipos de verificación aclararon que las palabras de Mamdani estaban sacadas de contexto (1 y 2). Ya como alcalde de Nueva York, el 19 de marzo de 2026, Mamdani aprobó la creación de una Oficina de Seguridad Comunitaria, que coordina el trabajo de instituciones como la Oficina para la Erradicación de la Violencia de Género. Están habilitadas varias páginas web destinadas a la prevención y ayuda a víctimas de violencia doméstica (1, 2 y 3).
En VerificaRTVE ya te hemos advertido sobre otros casos de desinformación relacionados con el actual alcalde de Nueva York. Te contamos que se manipularon sus declaraciones en otro vídeo y te aclaramos que Mamdani no reconocía haber llevado a Nueva York a la bancarrota, sino que criticaba el déficit heredado. También te hemos explicado que la llamada a la oración está permitida en Nueva York desde 2023, no desde la llegada de Mamdani.