La llamada a la oración está permitida en Nueva York desde 2023, no desde la llegada de Mamdani
- Bulos y desinformación sobre el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani
Circula en X que la llamada a la oración suena cinco veces al día en Manhattan (Nueva York, Estados Unidos) desde que Zohran Mamdani asumió el cargo como alcalde el 1 de enero. Es engañoso. Las mezquitas de Nueva York pueden emitir la llamada a los rezos sin necesidad de permisos especiales desde 2023, una iniciativa que fue autorizada por el exalcalde Eric Adams. Además, el vídeo que incluye la publicación no se registra en Manhattan, sino en Brooklyn.
"Los residentes de Manhattan, Nueva York, se quejan de que desde que Mamdani asumió el cargo, el llamado islámico a la oración suena cinco veces al día, a partir de las 5 am.", leemos en un mensaje compartido más de 8.000 veces desde el 5 de enero. La publicación incluye un vídeo de 32 segundos en el que se ven las calles de la ciudad y se escucha el llamado al rezo por megafonía.
El llamado islámico a la oración se permite en Nueva York desde 2023
El llamado musulmán a la oración (Adhan o Azán) fue autorizado en Nueva York en agosto de 2023 por el entonces alcalde Eric Adams, según anunció la propia web del Gobierno local. Esta medida permite que se pueda emitir sin necesidad de permisos especiales los viernes entre las 12:30 y las 13:30 y durante las oraciones al atardecer en todo el mes de Ramadán, respetando las normas de ruido de la ciudad. La iniciativa la presentaron el exalcalde y el comisionado de la Policía de Nueva York (NYPD), Edward A. Caban.
Adams argumentó entonces que "durante demasiado tiempo ha habido la sensación de que nuestras comunidades no podían amplificar sus llamadas a la oración". "Queremos que nuestros hermanos y hermanas de fe musulmana sepan que son libres de vivir su fe en la ciudad de Nueva York porque, según la ley, todos seremos tratados por igual. Nuestra administración está orgullosa de haberlo logrado por fin", señaló.
El nuevo alcalde, Zohran Mamdani, tomó posesión de su cargo el 1 de enero de 2026 tras ganar las últimas elecciones locales. Mediante una búsqueda por las palabras clave "Zohran Mamdani" o "Adhan" no encontramos ningún registro en medios de comunicación de que el nuevo alcalde haya anunciado ninguna iniciativa sobre esta llamada a la oración tras su llegada al cargo. Tampoco aparece nada publicado sobre este tema en la web oficial del Gobierno de Nueva York, salvo el anuncio del exalcalde Eric Adams en 2023.
El vídeo no muestra las calles de Manhattan, sino de Brooklyn
El vídeo que difunden en redes no muestra Manhattan, se registra en Brooklyn. En VerificaRTVE hemos geolocalizado las imágenes en la 4ª Avenida, a la altura del edificio Williamsburgh, ubicado en Brooklyn (40.6843686,-73.9784603).
No es la primera vez que encontramos mensajes que desinforman sobre la llamada al rezo en Nueva York. Circulan publicaciones similares, al menos, desde noviembre de 2025, cuando Zohran Mamdani ganó las elecciones (1 y 2).
En VerificaRTVE ya te alertamos sobre varios bulos relacionados con Zohran Mamdani en noviembre de 2025, cuando el candidato demócrata se impuso en las elecciones de Nueva York. Se difundieron vídeos sobre rezos que no guardan ninguna relación con su victoria electoral. También se publicó que Mamdani había prometido vaciar las cárceles o que está "ilegalmente" en Estados Unidos, pero es falso.