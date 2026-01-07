La llamada a la oración está permitida en Nueva York desde 2023, no desde la llegada de Mamdani

Circula en X que la llamada a la oración suena cinco veces al día en Manhattan (Nueva York, Estados Unidos) desde que Zohran Mamdani asumió el cargo como alcalde el 1 de enero. Es engañoso. Las mezquitas de Nueva York pueden emitir la llamada a los rezos sin necesidad de permisos especiales desde 2023, una iniciativa que fue autorizada por el exalcalde Eric Adams. Además, el vídeo que incluye la publicación no se registra en Manhattan, sino en Brooklyn.

"Los residentes de Manhattan, Nueva York, se quejan de que desde que Mamdani asumió el cargo, el llamado islámico a la oración suena cinco veces al día, a partir de las 5 am.", leemos en un mensaje compartido más de 8.000 veces desde el 5 de enero. La publicación incluye un vídeo de 32 segundos en el que se ven las calles de la ciudad y se escucha el llamado al rezo por megafonía.