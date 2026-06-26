Trump amenaza con aranceles del 100% a los países europeos que apliquen impuestos a las digitales estadounidenses
- La Eurocámara estudia crear un impuesto común a multinacionales digitales como Google, Apple, Meta o Amazon
- Este arancel sustituirá "a los acuerdos comerciales alcanzados con el país, estén o no aplicados y firmados"
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que impondrá de inmediato un arancel del 100% sobre los bienes de todos los países europeos que apliquen un impuesto a la actividad de las empresas tecnológicas estadounidenses.
"Cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100% sobre todos los bienes enviados a los Estados Unidos de América", ha afirmado el líder republicano en la red social Truth. Además, ha añadido que "este arancel prevalecerá sobre los acuerdos comerciales firmados con dicho país, independientemente de si se han implementado, firmado o no. El arancel del 100% se aplicará de inmediato si proceden con la medida".
El republicano ha respondido con esta amenaza al reciente debate de la Unión Europea de la implantación "inminente" de un impuesto a los servicios digitales, una propuesta que afecta, en gran medida, a los gigantes tecnológicos estadounidenses. En el mensaje publicado en Truth, el mandatario ha afirmado que "algunos de estos países están cerca de hacerlo".
Algunos países de la UE ya aplican este impuesto
España, Francia, Reino Unido, Italia, Austria y Hungría ya cuentan en su estructura impositiva con un gravamen de este tipo. Se aplica a los ingresos de los motores de búsqueda de las grandes compañías, los servicios de redes sociales y los mercados en línea. La medida grava estos servicios teniendo en cuenta al mercado consumidor frente al lugar de origen del servicio, que muchas veces está situado en lugares con baja fiscalidad y más beneficiosos para las cuentas de estas empresas.
La posibilidad de aplicar este impuesto de manera coordinada en toda la UE ha provocado nuevas tensiones con el presidente de Estados Unidos, que ha vuelto a mostrar su rechazo a esta medida.
Para Trump, este gravamen está pensado para ir en contra de las grandes tecnológicas estadounidenses y, al aprobarlo, los países europeos quieren "aprovecharse" de ellas. Hace días, el republicano amenazó a Francia con un arancel del 100% al vino francés si el Ejecutivo galo no eliminaba el gravamen del 3% sobre los servicios digitales de estas empresas. En abril, advirtió un "gran arancel" contra Reino Unido por el mismo motivo.
El inquilino de la Casa Blanca añade que este gravamen "anulará los acuerdos comerciales firmados con dicho país, independientemente de si se han implementado, firmado o no".