Trump amenaza con aranceles del 100% a los países europeos que apliquen impuestos a las digitales estadounidenses

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que impondrá de inmediato un arancel del 100% sobre los bienes de todos los países europeos que apliquen un impuesto a la actividad de las empresas tecnológicas estadounidenses.

"Cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100% sobre todos los bienes enviados a los Estados Unidos de América", ha afirmado el líder republicano en la red social Truth. Además, ha añadido que "este arancel prevalecerá sobre los acuerdos comerciales firmados con dicho país, independientemente de si se han implementado, firmado o no. El arancel del 100% se aplicará de inmediato si proceden con la medida".

El republicano ha respondido con esta amenaza al reciente debate de la Unión Europea de la implantación "inminente" de un impuesto a los servicios digitales, una propuesta que afecta, en gran medida, a los gigantes tecnológicos estadounidenses. En el mensaje publicado en Truth, el mandatario ha afirmado que "algunos de estos países están cerca de hacerlo".